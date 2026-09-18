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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο έξω από σχολικό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/9), όταν ο ανήλικος, έχοντας ολοκληρώσει το σχολικό του πρόγραμμα και κατά την έξοδό του από το Λύκειο, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

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Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τον 17χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Μετά την παροχή των πρώτων φροντίδων, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Πηγή: thestival