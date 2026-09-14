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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην Ελάνη Χαλκιδικής.

Στις 15:48 οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 14, 2026

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 80 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 28 πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν επτά εναέρια μέσα, εκ των οποίων έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Ελάνη Κασανδρας Χαλκιδικής. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. εθελοντές, 28 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026