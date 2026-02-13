Για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν ένας άνθρωπος χωρίς παρελθόν, χωρίς όνομα, χωρίς κανέναν να τον αναζητά. Στα Χανιά τον φώναζαν «Αόρατο Μπάμπη». Σήμερα όμως, η ιστορία του αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 8 Απριλίου 2024, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε να περιπλανιέται στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.

Φορούσε μαύρα ρούχα και στρατιωτικά μποτάκια και δήλωνε ότι ονομάζεται Χαράλαμπος Βωβός και είναι 44 ετών. Δεν μπορούσε, ωστόσο, να θυμηθεί τίποτα άλλο για την ταυτότητα ή την οικογένειά του. Μεταφέρθηκε από αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου και παρέμεινε νοσηλευόμενος, καθώς οι προσπάθειες εντοπισμού συγγενών δεν απέδωσαν.

Τον Αύγουστο του 2024, η Γραμμή Ζωής δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια. Παρά τη δημοσιότητα, κανείς δεν εμφανίστηκε. Έτσι, στην τοπική κοινωνία επικράτησε το προσωνύμιο «Αόρατος Μπάμπης».

Τον αναγνώρισε παιδικός του φίλος

Η ανατροπή ήρθε μέσα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ανέδειξε την ιστορία του. Μετά την προβολή, ένας άνδρας επικοινώνησε με τις Αρχές και το νοσοκομείο, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του έναν παιδικό του φίλο.

Ο κ. Μάριος, όπως ανέφερε, είχε φοιτήσει μαζί του στο ΕΠΑΛ Ταύρου, στην ειδικότητα μηχανικών αυτοκινήτων. Ήταν αχώριστοι, ενώ ο φίλος του -τον οποίο γνώριζε ως Μπάμπη Σιόμπo- είχε σκοπό να γίνει ακόμη και κουμπάρος του.

Το επώνυμο «Βωβός», όπως εξήγησε, εμφανίστηκε πρόσφατα μέσω Silver Alert. Μάλιστα, έστειλε παλιές φωτογραφίες τους, ακόμη και από τον γάμο του, ενισχύοντας την ταυτοποίηση.

«Θυμήθηκε τα πάντα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ανταλλάξαμε και κινητά. Δεν έκανε καταχρήσεις», είπε ο φίλος του Μπάμπη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, ο Μπάμπης διατηρούσε στενή σχέση με τη μητέρα και την αδελφή του.

Μετά το διαζύγιο των γονιών, η μητέρα μετακόμισε με τα παιδιά στα Χανιά. Η επικοινωνία τους διακόπηκε όταν εκείνος άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια προσπάθεια να τον πείσει να επισκεφθεί γιατρό στάθηκε η αφορμή να χαθούν οριστικά τα ίχνη του.

Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε πως γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979 και ότι η μητέρα του, σήμερα περίπου 83 ετών, βρίσκεται εν ζωή.

Πλέον, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους συγγενείς του, ώστε με την απαραίτητη υποστήριξη να μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.