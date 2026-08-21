Ένας 39χρονος άνδρας πακιστανικής καταγωγής άφησε την τελευταία του πνοή αιφνιδίως μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στα Χανιά.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 39χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Λίγο αργότερα, ο συγκάτοικός του τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Παρά την κινητοποίηση, οι προσπάθειες να επανέλθει δεν είχαν αποτέλεσμα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να είχε προειδοποιήσει για το περιστατικό.
Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που έχει διαταχθεί.