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Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όμπρου Γιαλού, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την πόντιση του πλοίου «Φολέγανδρος», στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου.

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε τύπου σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο των εργασιών. Η περιοχή θα παραμείνει υπό συνεχή επιτήρηση από νωρίς το πρωί μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς ιδιοκτήτες σκαφών, αλιείς, επαγγελματίες της θάλασσας, δύτες και όσους χρησιμοποιούν μέσα θαλάσσιας αναψυχής να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.

Η πόντιση του «Φολέγανδρος» αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου, ενός έργου που φιλοδοξεί να ενισχύσει τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή των Χανίων.

Το πάρκο θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υποθαλάσσιες διαδρομές. Η πρώτη αφορά τους τεχνητούς υφάλους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε βάθος περίπου 9 έως 10 μέτρων. Η δεύτερη θα επικεντρώνεται στο ναυάγιο του πλοίου «Νέστωρ», ενώ η τρίτη θα αφορά το σημείο όπου θα βρίσκεται πλέον το «Φολέγανδρος».

Στόχος του Δήμου Αποκορώνου είναι το Καταδυτικό Πάρκο να ξεκινήσει τη λειτουργία του μέχρι το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας έναν νέο πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του μουσείου ναυαγίων και των υποθαλάσσιων διαδρομών εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της θαλάσσιας κληρονομιάς και δημιουργίας ενός μοντέλου τουρισμού με μεγαλύτερη διάρκεια και θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.