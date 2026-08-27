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Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με τα επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, να έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Βίκι η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών για τις επόμενες ώρες.

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Στόχος η πλήρης κατάσβεση πριν από τη δύση του ηλίου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν εντατικά, με στόχο να αξιοποιήσουν τη βελτιωμένη εικόνα του μετώπου και να επιτύχουν την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς πριν από τη δύση του ηλίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση ενεργών εστιών μέσα στη δύσβατη δασική έκταση, καθώς και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων που θα μπορούσαν να μεταβάλουν εκ νέου την εικόνα της πυρκαγιάς.

Συνεχής αποτίμηση της κατάστασης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας αξιολογούνται τα δεδομένα από το πεδίο, η πορεία του πύρινου μετώπου και οι ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

Η εικόνα αυτή την ώρα χαρακτηρίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς οι δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες στην περιοχή και συνεχίζουν την επιχείρηση μέχρι να εξαλειφθεί κάθε ενεργή εστία.

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Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: politischios.gr

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