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Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου 1876, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου ενέκρινε τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ένας θεσμός που στα 150 χρόνια της ζωής του έζησε πολέμους, πτωχεύσεις, κατοχή, οικονομικά θαύματα, «φούσκες», περιουσίες που δημιουργήθηκαν αλλά και περιουσίες που χάθηκαν.

Και για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων η λέξη «Χρηματιστήριο» εξακολουθεί να φέρνει αυτομάτως στον νου μία άλλη λέξη: Σοφοκλέους.

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Από το Μέγαρο Μελά ξεκίνησαν όλα

Η πρώτη επίσημη στέγη του Χρηματιστηρίου ήταν το Μέγαρο Μελά, στη δυτική πλευρά του κτιρίου όπου λειτουργούσε έως τότε το Κεντρικό Ταχυδρομείο. Εκεί παρέμεινε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1881. Ο πρώτος εσωτερικός κανονισμός δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1876, όμως οι κανονικές εργασίες του Χρηματιστηρίου άρχισαν στις 2 Μαΐου 1880. Οι συναλλαγές γίνονταν από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Η οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά δεν δημιουργήθηκε από το μηδέν. Είχε προηγηθεί έντονη εξωχρηματιστηριακή δραστηριότητα στην Αθήνα, ιδιαίτερα γύρω από τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις του Λαυρίου. Η περίφημη «Λαυρεωτική» κερδοσκοπία της δεκαετίας του 1870 υπήρξε ουσιαστικά ένας από τους καταλύτες για να αποκτήσει η Ελλάδα οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Στις πρώτες αξίες που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών βρίσκονταν τραπεζικοί και μεταλλευτικοί τίτλοι, με την Εθνική Τράπεζα και τις εταιρείες που συνδέονταν με το Λαύριο να πρωταγωνιστούν. Πριν ακόμη δημιουργηθεί επίσημα το Χρηματιστήριο, χρηματιστηριακές πράξεις γίνονταν στην Εμπορική Λέσχη «Ερμής» και στο ιστορικό καφενείο «Η Ωραία Ελλάς».

Η μεγάλη διαδρομή μέχρι τη Σοφοκλέους

Το 1881 το Χρηματιστήριο μεταφέρθηκε στη συμβολή Αιόλου και Σοφοκλέους. Το 1885 εγκαταστάθηκε στη Σοφοκλέους 11 και από το 1891 στην Πεσμαζόγλου 1.

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Στις 19 Δεκεμβρίου 1934 εγκαινιάστηκε το κτίριο της Σοφοκλέους 10. Ήταν η πέμπτη στέγη του Χρηματιστηρίου και η διεύθυνση που για δεκαετίες έγινε συνώνυμη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το 1991 τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, αντικαθιστώντας σταδιακά την παλιά μέθοδο της εκφώνησης και αντιφώνησης. Τον Ιούλιο του 2007 άρχισε η μεταφορά των υπηρεσιών του Ομίλου στο σύγχρονο κτίριο της Λεωφόρου Αθηνών 110, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα της αγοράς.

Πόσα χρήματα αλλάζουν χέρια σήμερα

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Το Χρηματιστήριο του 2026 λειτουργεί ηλεκτρονικά, με ελληνικές και ξένες τράπεζες και εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών ως μέλη διαπραγμάτευσης.

Το 2025 η συνολική αξία συναλλαγών έφθασε τα 54,3 δισ. ευρώ, με μέση ημερήσια αξία 218,8 εκατ. ευρώ, έναντι 139,8 εκατ. το 2024. Το 2026 η δραστηριότητα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ο μέσος ημερήσιος τζίρος βρισκόταν κοντά στα 330 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχει ένας σταθερός αριθμός μετοχών που αλλάζουν χέρια καθημερινά, καθώς ο όγκος μεταβάλλεται ανά συνεδρίαση και η τιμή κάθε τίτλου είναι διαφορετική. Ενδεικτικά, το 2025 πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο 50.963 διακανονισμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα.

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1999: Όταν όλη η Ελλάδα «έπαιζε Σοφοκλέους»

Και μετά υπάρχει το 1999. Ήταν η εποχή που το Χρηματιστήριο είχε γίνει σχεδόν εθνική καθημερινή ενασχόληση. Σε καφενεία, γραφεία, ταξί, σπίτια και χώρους εργασίας η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από «χαρτιά», limit up και μετοχές που πολλές φορές αγόραζαν άνθρωποι οι οποίοι ελάχιστα γνώριζαν για την εταιρεία στην οποία τοποθετούσαν τις οικονομίες τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ότι μόνο στο τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 1999 ανοίχθηκαν περίπου 270.000 νέοι λογαριασμοί αξιών, χαρακτηριστικό της μαζικής εισόδου νέων επενδυτών.

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Από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 1999 οι τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 61,9%. Η αγορά βρέθηκε πάνω από τις 6.000 μονάδες και στη συνέχεια άρχισε η μεγάλη υποχώρηση. Στο τέλος του 2000 οι τιμές των μετοχών ήταν κατά 33,3% χαμηλότερες σε σχέση με το τέλος του 1999 και η πτώση συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια.

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Εκείνη την περίοδο πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σημίτης. Η πορεία της αγοράς, η μαζική συμμετοχή μικροεπενδυτών και όσα ακολούθησαν αποτέλεσαν για χρόνια αντικείμενο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν κατέρρευσε το Χρηματιστήριο σε μία μόνο νύχτα. Για πολλούς μικροεπενδυτές η καταστροφή εξελίχθηκε μέσα από μια παρατεταμένη πτώση, καθώς είχαν αγοράσει κοντά στις υψηλές τιμές και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε τίτλους των οποίων η αξία κατέρρευσε.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν ολόκληρες περιουσίες;

Οι εφημερίδες της εποχής και μεταγενέστερες ιστορικές αναδρομές καταγράφουν μαζικές απώλειες αποταμιεύσεων και περιουσιών από μικροεπενδυτές. Δεν είναι όμως ασφαλές να αναπαράγονται ως πραγματικά περιστατικά ιστορίες για συγκεκριμένους ανθρώπους που «πούλησαν σπίτι και τα έχασαν όλα», όταν δεν συνοδεύονται από επώνυμη και επαληθεύσιμη μαρτυρία.

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Το βέβαιο είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες είχαν εκτεθεί στην αγορά και ότι η κατάρρευση δημιούργησε μια ολόκληρη γενιά «εγκλωβισμένων».

Η νέα εποχή: Το Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε Euronext Athens

Το τελευταίο και ίσως σημαντικότερο κεφάλαιο της μακράς ιστορίας του γράφτηκε το 2025 και το 2026. Τον Νοέμβριο του 2025 η πανευρωπαϊκή Euronext απέκτησε το 74,25% του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, εντάσσοντας την ελληνική κεφαλαιαγορά στο μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό της δίκτυο.

Και από τις 20 Απριλίου 2026 άλλαξε και το όνομα που συνόδευσε την ελληνική αγορά επί δεκαετίες: το ATHEXGROUP μετονομάστηκε επισήμως σε Euronext Athens. Η Αθήνα αποτελεί πλέον την όγδοη χρηματιστηριακή αγορά του ομίλου, μαζί με τις αγορές του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, του Δουβλίνου, της Λισαβόνας, του Μιλάνου, του Όσλο και του Παρισιού.

Η αλλαγή δεν είναι μόνο ονομαστική. Η ελληνική αγορά εντάσσεται σταδιακά στην κοινή τεχνολογική υποδομή, στο κοινό βιβλίο εντολών και στη μεγάλη δεξαμενή ρευστότητας της Euronext, αποκτώντας άμεση σύνδεση με ένα δίκτυο που φιλοξενεί περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες.

Έτσι, 150 χρόνια μετά την ίδρυσή του από την κυβέρνηση Κουμουνδούρου, το Χρηματιστήριο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μελά, πέρασε από τη θρυλική Σοφοκλέους και εγκαταστάθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών, μπαίνει πλέον σε μια εντελώς νέα εποχή με νέο όνομα: Euronext Athens.

Ποιο είναι το παλαιότερο χρηματιστήριο στον κόσμο

Οργανωμένες αγορές εμπόρων υπήρχαν πολύ νωρίτερα, με την Αμβέρσα να διαθέτει ήδη από τον 16ο αιώνα οργανωμένη Bourse. Όταν όμως μιλάμε για σύγχρονο χρηματιστήριο με διαπραγμάτευση εταιρικών μετοχών, η πρωτιά αποδίδεται συνήθως στο Άμστερνταμ, το 1602. Εκεί άρχισαν να διαπραγματεύονται οι μετοχές της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, της VOC.

Πόσα χρηματιστήρια υπάρχουν στον κόσμο και πόσα χρήματα διακινούν

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, επειδή άλλες μετρήσεις υπολογίζουν χρηματιστηριακούς ομίλους και άλλες επιμέρους αγορές. Η World Federation of Exchanges εκπροσωπεί περισσότερες από 250 υποδομές αγορών και εκκαθάρισης διεθνώς.

Στα χρηματιστήρια που εκπροσωπεί βρίσκονται περισσότερες από 41.000 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 137 τρισ. δολαρίων, ενώ περίπου 198,5 τρισ. δολάρια συναλλαγών τον χρόνο περνούν από τις αγορές των μελών της.

Οι άνθρωποι που έγιναν θρύλοι επενδύοντας

Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι ο Warren Buffett, ο οποίος μετέτρεψε την Berkshire Hathaway σε έναν επενδυτικό κολοσσό. Ο George Soros δημιούργησε τεράστια περιουσία μέσω επενδύσεων και μακροοικονομικών στοιχημάτων και πέρασε στην ιστορία ιδιαίτερα για τη θέση του εναντίον της βρετανικής λίρας το 1992. Ο Peter Lynch, μέσα από το Fidelity Magellan Fund, έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ ο Sir John Templeton υπήρξε από τους πρωτοπόρους της διεθνούς επενδυτικής στρατηγικής.

Κοινός παρονομαστής των μεγάλων επενδυτών δεν ήταν η λογική του «εύκολου χρήματος», αλλά η έρευνα, η υπομονή, η διασπορά του κινδύνου και η γνώση ότι στις αγορές κανένα κέρδος δεν είναι εγγυημένο.

Από μία ώρα συναλλαγών στα δισεκατομμύρια

Από εκείνη τη μία ώρα συναλλαγών, 4 με 5 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μελά του 19ου αιώνα, μέχρι τα σημερινά ηλεκτρονικά συστήματα που διακινούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε ημέρα, το Χρηματιστήριο Αθηνών συμπυκνώνει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.

Γνώρισε θριάμβους και καταστροφές. Έδωσε κεφάλαια σε επιχειρήσεις, δημιούργησε περιουσίες και εξαφάνισε άλλες. Έζησε την εποχή που η Σοφοκλέους έγινε σχεδόν λαϊκό πάθος και πλήρωσε ακριβά τη «φούσκα» του 1999.

Και ίσως αυτό να είναι το διαχρονικότερο μάθημα των 150 χρόνων του: το Χρηματιστήριο είναι αγορά επένδυσης και ανάληψης κινδύνου, όχι μηχανή που τυπώνει εύκολο χρήμα.

Πηγές

Athens Exchange / Euronext Athens – Ιστορία

Τράπεζα της Ελλάδος

World Federation of Exchanges

Guinness World Records – Amsterdam Stock Exchange