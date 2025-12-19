Ανάρτηση στο Instagram έκανε ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου Διαμαντής Καραναστάσης μετά το πρόστιμο που δέχτηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το όριο είναι 0,24mg/l και εκείνος είχε 0,29mg/l. Έτσι, του κόπηκε πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως ακριβώς προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης έκανε ανάρτηση στα social media λέγοντας πως ήπιε μόνο 2 ποτήρια κρασί και ξεκίνησε να οδηγεί αμέσως χωρίς να περιμένει καθόλου. Στο τέλος έγραψε πως η τροχαία έκανε σωστά τη δουλειά της και από εδώ και πέρα θα πίνει μόνο… φραπέ.