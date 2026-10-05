Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίστηκε με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι ανέδειξαν κενά στη δικογραφία και σοβαρά προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι μάρτυρες ζήτησαν την περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης, την κλήση νέων προσώπων για κατάθεση και την εργαστηριακή ταυτοποίηση οσταρίων που παραμένουν αταυτοποίητα.

Οι συγγενείς κατήγγειλαν την υποστελέχωση του σιδηροδρόμου και την έλλειψη διαχείρισης κινδύνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη απόδοσης ευθυνών στους υπεύθυνους για το δυστύχημα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υποβλήθηκαν αιτήματα για την εξέταση επιπλέον ηχητικών ντοκουμέντων και για τον ορισμό προθεσμίας παράδοσης της πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη.

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Με την κατάθεση του Βασίλειου Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δικογραφία για τα Τέμπη, όπως την σύμβαση 717, το GSM-R και την Τηλεδιοίκηση. Τόνισε πως θα έπρεπε να κληθούν να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να ευθύνονται για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

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«Πιστεύουμε πραγματικά στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει» τόνισε ολοκληρώνοντας την κατάθεση του ο κ. Παυλίδης.

Καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδου, Γεώργιος Τσακλίδης και Ελένη Βασάρα.

«Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει» κατέθεσε η κα Βασάρα, η οποία στην πολύωρη κατάθεση της αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων όπως την διαχείριση των ηχητικών, το “μπάζωμα”, τον ρόλο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών στην Λάρισα, την εξέταση των οσταρίων και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Σχετικά με τα οστάρια, για τα οποία μάλιστα έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη, η κα Βασάρα αναφέρθηκε στην εξέταση κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, αυτών που είχαν βρεθεί στο δεύτερο βαγόνι και στο κυλικείο και ζήτησε να εξεταστούν ξανά σε ειδικά εργαστήρια και να ταυτοποιηθούν αυτά για τα οποία δεν μπόρεσε να εξαχθεί κάποιο αποτέλεσμα. «Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοκαλάκι της Αγάπης και να είναι στα αζήτητα. Αρκετά με την σκύλευση των νεκρών παιδιών μας», ανέφερε η κα Βασάρα.

«Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Αντιμετωπίσαμε ένα κράτος που ήταν εχθρικό απέναντί σε μας τους γονείς» τόνισε η κα Βασάρα και προσέθεσε σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο: «Διαπιστώσαμε ότι τα τρένα τρέχανε με αυξημένες ταχύτητες. Ήταν τραγικά υποστελεχωμένος ο σιδηρόδρομος. Οι υπουργοί τα ξέρανε, φτάνανε στα αυτιά των υπουργών. Όλα ξεκίνησαν με τον κατακερματισμό του ΟΣΕ, με την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου τμήματος. Το κάνανε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε καμία διαχείριση του κινδύνου. Το κόστος κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων και τον οργανισμών. «Εδώ δικάζεται ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι ευθύνονται και κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποφύγει. Αυτό που θέλουμε είναι να μπουν στη φυλακή όσοι έχουν ευθύνη και υπαιτιότητα».

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Ο κ. Τσακλίδης, νωρίτερα ζήτησε να ακουστούν στο δικαστήριο τρία ηχητικά της δικογραφίας με συνομιλίες μηχανοδηγών-σταθμαρχών που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση για να καταδείξει, όπως τόνισε, το «μπάχαλο» που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο και ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν ήταν «αρκετός» για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων. Τόνισε πως θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας TOMH-ALSTOM και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης.

Για την έκθεση Jowett είπε πως κάποιοι συγγενείς διαφώνησαν με τη μεθοδολογία του που οδήγησε στο συμπέρασμα των ελαίων σιλικόνης ενώ για το βίντεο της Λεπτοκαρυάς με την εμπορική αμαξοστοιχία ανέφερε πως εξετάστηκε από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η οποία αναφέρει στην έκθεση της “ασυνέχεια σε κάποια σημεία”.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας που υπέβαλε το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας υπέβαλε νέο αίτημα για να οριστεί από το δικαστήριο συγκεκριμένη προθεσμία στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για να παραδώσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της συσκευής.

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* Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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