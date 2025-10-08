Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη. Στις 7 Αυγούστου 2023, ακροδεξιοί χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ πραγματοποίησαν οργανωμένη επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ ενόψει προγραμματισμένης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία και αναβλήθηκε.

Τα βίαια και έντονα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων αλλά και το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι και τραυματισμό του στο μπράτσο κάτι που προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Σε ερωτήματα όπως το πώς κατάφεραν οι οπαδοί της κροατικής ομάδας να διανύσουν 1.500 χλμ. χωρίς να τους ελέγξει και σταματήσει κανείς και πώς ήταν τόσο οργανωμένοι κλήθηκε να απαντήσει η Ελληνική Αστυνομία. Διατάχθηκε ΕΔΕ ενώ ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου έσπευσε να “ξηλώσει” από τις θέσεις τους ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν ενώ οι χούλιγκανς τήρησαν «ομερτά».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Μιχάλη Κατσούρη, Χρήστος Μαυρομμάτης, μίλησε στην «Ώρα των Σπορ», αποκαλύπτοντας σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε από απόστρατο αστυνομικό, η έρευνα φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, καθώς, όπως δηλώνει ο κ. Μαυρομάτης με μεγάλη βεβαιότητα: «Οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί ως κατηγορούμενοι». Ο ίδιος τονίζει πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεσμεύτηκε προσωπικά στην οικογένεια ότι διεξάγονται νέες έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Μαυρομάτης:

-Τι σημαίνει για την υπόθεση η μηνυτήρια αναφορά;

«Είναι μια μήνυση ενός απόστρατου αστυνομικού εναντίων των υπολοίπων αστυνομικών για εκείνες τις πράξεις και παραλείψεις στο μοιραίο βράδυ που σκότωσαν τον Μιχάλη. Η μήνυση του αστυνομικού κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ. Παράλληλα τρέχει και η μήνυση της οικογένειας του Μιχάλη εναντίον των αστυνομικών.

Ουσιαστικά αυτή η αναμόχλευση των δύο μηνύσεων αφορά τις παραλείψεις των αστυνομικών, και γενικώς των υπαλλήλων του Κράτους και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όχι για τους Κροάτες.

Τα νέα δεδομένα στοχεύουν στο να κάτσουν κατηγορούμενοι στην ελληνική δικαιοσύνη οι αστυνομικοί. Επίσης, φημολογείται ότι με πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου ξανανοίγει η υπόθεση, παρά την αρχειοθέτηση που υπήρξε, όπου είχε κριθεί ότι δεν υπάρχουν ευθύνες προς τους αστυνομικούς.

Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την οικογένεια Κατσούρη ώστε να υπάρξει απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η μάνα του Μιχάλη φωνάζει και για αυτό. Δεν είναι μόνο να βρεθεί ο δολοφόνος, αλλά να κάτσουν δίπλα του και αυτοί που του επέτρεψαν να κάνει ότι έκανε».

-Βάση της εμπειρίας σας πιστεύετε ότι οι αστυνομικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη;

«Οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί ως κατηγορούμενοι. Είναι δεδομένο ότι στο κομμάτι που τους αναλογεί έχουν κάνει σοβαρά σφάλματα. Δεν δολοφόνησαν, αλλά επέτρεψαν στους Κροάτες να είναι εκεί».

-Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον δολοφόνο του Μιχάλη;

«Στη βασική δικογραφία που αφορά του Κροάτες δεν έχουμε νέα δεδομένα, παρά μόνο μία πληροφόρηση που έχω εγώ και η οικογένεια του Μιχάλη, ότι πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την προσωπική δέσμευση του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ξεκίνησαν νέες έρευνες προς πάρα πολλές κατευθύνσεις ώστε να βρεθεί ο δολοφόνος του Μιχάλη. Ξανά λέω όμως, ότι αυτό είναι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μια δέσμευση από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, όχι από την μεριά της Ελληνικής Αστυνομίας».