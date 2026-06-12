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Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε σε opening party νέου γυμναστηρίου και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

Αναφερόμενος στο πόσο επιλέγει να εκθέτει τη σχέση τους στα social media, εξήγησε πως προτιμά να κρατά ισορροπίες όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα, επιλέγοντας προσεκτικά τι θέλει να μοιράζεται δημόσια. Παράλληλα, σημείωσε πως η έκθεση μέσω social media διαφέρει από εκείνη της τηλεόρασης ή μιας συνέντευξης, όπου οι ερωτήσεις είναι συχνά απρόβλεπτες.

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«Όλα είναι καλά στην προσωπική μου ζωή, απλώς επιλέγω να δείχνω όσα θέλω. Νομίζω πως πλέον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα social media και στην έκθεση μέσω της τηλεόρασης ή της κάμερας. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο, απλά όταν θέλεις να προστατεύσεις κάτι, εσύ αποφασίζεις ποια κομμάτια θα μοιραστείς. Από εκεί και πέρα, σε μια συνέντευξη δεν ξέρεις ποτέ τι θα σε ρωτήσει ο άλλος, οπότε κάποιες φορές επιλέγεις να μην απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε και το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου, λέγοντας πως το «Safari» δεν ανήκει στα ακούσματά του, ενώ τόνισε ότι η τραγουδίστρια γνωρίζει καλά τις τάσεις της εποχής και τι έχει απήχηση στο κοινό.

«Το “Safari” δεν είναι το στυλ μου. Και πιστεύω πως ούτε η ίδια η Ρία θα έλεγε ότι εκφράζει απόλυτα το δικό της ύφος, ειδικά ως καλλιτέχνιδα με πολλές μουσικές γνώσεις. Όμως ξέρει τι αρέσει στον κόσμο, τι γίνεται επιτυχία και τι παίζει αυτή την περίοδο. Οι καλλιτέχνες πολλές φορές πρέπει να ακολουθούν τη ροή της εποχής. Υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πιο γρήγορη κατανάλωση».