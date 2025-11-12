Δημοσίευμα ανέφερε πως ο Δημήτρης Κόκοτας παίρνει εξιτήριο και επιστρέφει στο σπίτι του. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, όπως ξεκαθάρισε η σύζυγος του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε η Κατερίνα Κόκοτα, ακόμα υπάρχει δρόμος μέχρι ο καλλιτέχνης να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει σε νοσοκομείο εδώ και 21 ολόκληρους μήνες. Στις 28 Μαρτίου 2024, ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us, υπέστη οξύ έμφραγμα. Από τότε δίνει καθημερινά τη δική του μάχη, στα χέρια των γιατρών. Πολλές από τις πληροφορίες που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος ήρθε σε επικοινωνία για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τη σύζυγο του καλλιτέχνη, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα. «Από το στόμα τους και στου Θεού το αυτί. Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά» είπε η Κατερίνα Κόκοτα.

Η κατάσταση του τραγουδιστή παραμένει σταθερή και ο ίδιος αντιδρά σταδιακά σε ολοένα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.