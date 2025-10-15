Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Σημειώνεται πως ο φυσικός αυτουργός αναγνωρίστηκε από τον ανηψιό του ενός θύματος αλλά ο συλληφθείς αρνείται την εμπλοκλή του στην υπόθεση. Επίσης, οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει και πιθανότατα και ένα τρίτο πρόσωπο να εμπλέκεται καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να επικοινώνησε με αυτό το τρίτο πρόσωπο λίγο πριν τη δολοφονία.

Οι εξελίξεις στη υπόθεση είναι ραγδαίες μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης, στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του, κ. Λυκούδη.

Ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην δολοφονία, δηλώνοντας ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, υπήρξε συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Ως κίνητρο για την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ «Άμμος» με τον 68χρονο ιδιοκτήτη – ένα από τα δύο θύματα. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε και οικονομικές συναλλαγές μαζί του, ενώ όταν εκείνος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο νεαροί μετέβησαν στη Φοινικούντα με σκοπό τον εκβιασμό και όχι τη δολοφονία. Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων ήταν διαφορετική: ο 22χρονος που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη του, φίλο του θύματος.

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα χθες, συνελήφθη και ο δεύτερος 22χρονος, επίσης από την Καλλιθέα και βρετανικής καταγωγής, τον οποίο κατονόμασε ο συνεργός του ως εκτελεστή. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα —τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη— που κλήθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης.

Οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, με το επίμαχο «λευκό» σκούτερ. Διανυκτέρευσαν σε δωμάτιο Airbnb στο λιμάνι της πόλης και το μεσημέρι της Κυριακής αναχώρησαν για τη Φοινικούντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν μια «περίεργη» διαδρομή με στάσεις σε χωριά της Μεσσήνης, ενώ μετά τη δολοφονία ο εκτελεστής φέρεται να διέφυγε αρχικά προς Κορώνη και στη συνέχεια προς Πύλο, ακολουθώντας εναλλακτική διαδρομή μέσα από Ηλεία και Αχαΐα, με δύο στάσεις για καύσιμα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, πριν επιστρέψει στην Αττική.

Ο 22χρονος συνεργός, που παραδόθηκε στις αρχές, υποστηρίζει ότι περπάτησε και κολύμπησε κατά μήκος της ακτής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα – ισχυρισμός που δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να διένυσε μια τόσο μεγάλη απόσταση, εγκαταλείποντας την περιοχή πεζός, ιδίως υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα.

Η Αστυνομία,συνεχίζει την έρευνα, καθώς υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες του 22χρονου συνεργού με άτομο του «στενού περιβάλλοντος» του 68χρονου θύματος, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων ηθικών αυτουργών.

Μέχρι στιγμής, ούτε το «λευκό» σκούτερ ούτε το όπλο του εγκλήματος έχουν εντοπιστεί. Οι δύο 22χρονοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον των ανακριτικών αρχών στην Καλαμάτα, όπου θα τους απαγγελθούν οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Το πιθανότερο είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η υπόθεση, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα, ενδέχεται να «κρύβει» ακόμη αρκετές εκπλήξεις.

