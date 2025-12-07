Ο Παναθηναϊκός φαινόταν να κρατά τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως ο Πασάς με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Μλαντένοβιτς ισοφάρισε για την ΑΕΛ, αφήνοντας το ματς 2-2 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης κύλησαν χωρίς αξιοσημείωτες φάσεις. Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 12′, όταν ο Τετέ προσπάθησε να πλασάρει, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή και στο 19′ ο Τουμπά επιχείρησε κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, όμως ο κίπερ της ΑΕΛ απέτρεψε το γκολ. Στο 37′, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν αξιοποιώντας λάθος του Μλαντένοβιτς: ο Γκαράτε σούταρε από τα δεξιά, ο Κότσαρης απέκρουσε, αλλά ο Πέρες στην επαναφορά σκόραρε για το 1-0. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 43′, όταν ο Μλαντένοβιτς έβγαλε σέντρα στον Καλάμπρια και ο Ιταλός με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Advertisement

Advertisement

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα με τον Χατζηστραβό να πλασάρει άουτ. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμό και στο 68′ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ζαρουρί. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, δίνοντας το προβάδισμα στους «πράσινους» με 2-1. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο 84′ ο Πασάς άγγιξε το 2-2 με κεφαλιά από φάουλ του Ατανάσοφ, αλλά η μπάλα βρήκε ύψος και πέρασε εκτός. Στο 88′ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν ο Τετέ προσπάθησε μόνος του απέναντι στον Αναγνωστόπουλο αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Ντέσερς.

Στο τέλος, η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει με πέναλτι του Πασά, σκορπίζοντας απογοήτευση στον Παναθηναϊκό και κρατώντας τον βαθμό της ισοπαλίας.