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Εφιάλτη βίωσε 12χρονος μαθητής της Α’ Γυμνασίου στο Λασίθι που δέχτηκε bullying εντός και εκτός σχολείου από συμμαθητές του οι οποίοι τράβηξαν και βίντεο.

Σύμφωνα με το Cretalive και το ΕΡΤnews, το αγόρι, που είχε γεννηθεί το 2014, δέχτηκε bullying από ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής. Αρχικά φέρονται να κύκλωσαν τον 12χρονο μέσα στο σχολείο και άρχισαν να βρίζουν. Όταν σχόλασαν, τον περίμεναν έξω από το σχολείο και του επιτέθηκαν με μπουνιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι χτυπούσαν τον 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό την σκηνή, ανεβάζοντας στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

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Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους και τους γονείς τους, συλλαμβάνοντας συνολικά 8 άτομα. Ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του.