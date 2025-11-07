Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στην Βέροια, όταν ένα νεαρό ζευγάρι, την ώρα που ήταν στο αυτοκίνητό τους στο φράγμα του Αλιάκμονα, δέχτηκαν ένοπλη επίθεση από έναν άνδρα που ήθελε να τους ληστέψει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Newsima.gr, το συμβάν συνέβη περίπου στις 21:00 το βράδυ, όταν ο 21χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητό του κοντά σε κιόσκι δίπλα στο φράγμα και κάθισε εντός μαζί με την 20χρονη σύντροφό του.

Πυροβόλησε χωρίς προειδοποίηση

Ωστόσο μέσα σε λίγα λεπτά, ένα άλλο αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα κατέβηκε ένας 48χρονος άνδρας, ο οποίος κρατούσε στα χέρια καραμπίνα. Χωρίς να προειδοποιήσει, πυροβόλησε μία φορά προς το όχημα και απαίτησε από το ζευγάρι να του δώσει χρήματα και ότι άλλο πολύτιμο είχαν πάνω τους.

Ο νεαρός προσπάθησε να προστατεύσει την κοπέλα του, ωστόσο εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Ο γιος μου και η κοπέλα του κάθονταν στα πίσω καθίσματα και αυτό τους έσωσε. Αν ήταν μπροστά, τώρα θα μιλούσαμε για τραγωδία», λέει ο πατέρας του 21χρονου, καθώς η σφαίρα από το όπλο του δράστη έσπασε τα μπροστινά τζάμια του οχήματος.

Ο δράστης, αφού άρπαξε τα πορτοφόλια και τις κάρτες τους, είπε στον νεαρό να τον ακολουθήσει για να κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Εκεί, όμως, έκανε το λάθος που του κόστισε.

Ο 21χρονος μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του, ενώ ο ληστής κάθισε στη θέση του οδηγού και άφησε την καραμπίνα ανάμεσα στα καθίσματα. Τότε ο νεαρός βρήκε την ευκαιρία, άρπαξε το όπλο, προσπάθησε να τον αφοπλίσει και μέσα στη συμπλοκή το όπλο εκπυρσοκρότησε. Ο ληστής τραυματίστηκε στον ώμο.

Έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα που πήγε να τους ληστέψει

Παρότι τρομαγμένος, ο 21χρονος έδειξε απίστευτη ψυχραιμία. Όχι μόνο ακινητοποίησε τον δράστη, αλλά του πρόσφερε και τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ.

«Το παιδί μου δεν ήθελε να τον σκοτώσει, ήθελε να σωθεί. Του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και περίμενε την αστυνομία. Είναι καλά και τα δύο παιδιά, αλλά φυσικά σοκαρισμένα. Ευτυχώς, όλα τελείωσαν χωρίς ανεπανόρθωτο κακό», συμπληρώνει ο πατέρας.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το πώς έφτασε να επιτεθεί με όπλο σ’ ένα ανυποψίαστο ζευγάρι μέσα στη νύχτα.

Πηγή: Newsima

