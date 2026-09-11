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Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Σωκράτης Μάλαμας κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Ρόδο, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (9/9) στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα.

Ο γνωστός τραγουδοποιός θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον αγαπημένο καλλιτέχνη, λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

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«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας απευθυνόμενος στους θεατές, εμφανώς συγκινημένος από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ακολούθησε ένα ακόμη προσωπικό σχόλιο του τραγουδοποιού για τον εκλιπόντα, καθώς σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Μάλαμας ζήτησε από τους μουσικούς του να πάρουν τα μπουζούκια και επέλεξε να αφιερώσει στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη το «Τσιγάρο ατελείωτο».

Η αφιέρωση έγινε μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, με το κοινό της συναυλίας να παρακολουθεί τη στιγμή με εμφανή συγκίνηση.