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Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία τους και εξήρε την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία του θανόντος συναδέλφου του.

Παράλληλα, ο Πάνος Μουζουράκης απάντησε στις επικρίσεις για την απουσία δημόσιων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την προσωπική φύση του πένθους.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τον ερμηνευτή να αφιερώνει μουσικά κομμάτια στον φίλο του, αποχαιρετώντας τον δημόσια μπροστά στο κοινό.

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του συνεργάτη και φίλου του, Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε ο Πάνος Μουζουράκης στη Λεμεσό το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου. Ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά που ανέβηκε στη σκηνή, ο Πάνος Μουζουράκης ήταν εμφανώς συγκινημένος. Δεν έκρυψε τη θλίψη του, αλλά ούτε και τη δυσκολία που ένιωθε να σταθεί μπροστά στο κοινό του σε μια τόσο φορτισμένη στιγμή.

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Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και να του απευθύνει το δικό του «αντίο», μίλησε για τον φίλο και στενό συνεργάτη του, θυμήθηκε στιγμές που είχαν μοιραστεί και αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία τους.

«Ο Γιώργος σύμφωνα με πίστη και θεωρίες, είναι κάπου εδώ, περιφέρεται και μας παρακολουθεί… αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια για αυτό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά, πριν γυρίσει τον χρόνο πίσω στην πρώτη φορά που τον είχε δει επί σκηνής και στη συνάντησή τους στην Κρήτη.

Μιλώντας για εκείνη την πρώτη εικόνα που είχε σχηματίσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέφερε: «Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό. Πήγα μετά στα καμαρίνια να τον συγχαρώ και θυμάμαι μου λέει ωχ… εμένα δεν έρχονται συνήθως συνάδελφοι να με δούνε. Δεν ήμουν σίγουρος αν το είπε για αστείο. Αλλά νομίζω έτσι ήταν όλη η γνωριμία μας. Δεν ήμουνα σίγουρος… Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη».

Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε με τον χαρακτηριστικό του χιουμοριστικό τρόπο και στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας για τον φίλο του: «Μπορεί τώρα να μας βλέπει και να λέει, τι κάνεις ρε μα…. Μουζουράκη, εγώ πέθανα κι εσύ κάνεις συναυλίες;».

Παράλληλα, σχολίασε και τις επικρίσεις που δέχτηκε επειδή επέλεξε να μην κάνει κάποια ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Με ενημέρωσαν, ότι κατηγορηθήκαμε ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social media. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο… Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ. Αλλά θα υποθέσω πως ότι και να κάνω θα είναι λάθος», ανέφερε, απαντώντας ουσιαστικά σε όσους σχολίασαν τη στάση του.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Μουζουράκης θέλησε να τιμήσει τον φίλο του και μέσα από τη μουσική. Αρχικά αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams.

Αμέσως μετά, εμφανώς φορτισμένος και σχεδόν βουρκωμένος, ερμήνευσε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς: «Ξημερώνει πάλι, χωρίς εσένα…».