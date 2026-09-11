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Η απόδοση ενός τραγουδιού στη νοηματική γλώσσα αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς οι διερμηνείς δεν καλούνται μόνο να μεταφέρουν στους αποδέκτες το περιεχόμενο των στίχων, αλλά και να αποδώσουν τα συναισθήματα και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική.

Η δυσκολία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν το τραγούδι συνδέεται με την απώλεια ενός καλλιτέχνη, όπως συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Το απαιτητικό αυτό εγχείρημα ανέλαβε, για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha, η διερμηνέας Σοφία Ρομπόλη. Η ίδια είχε γίνει viral την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, όταν είχε μεταφέρει στη νοηματική γλώσσα, για τους τηλεθεατές με προβλήματα ακοής, όσα διαδραματίζονταν πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος.

@alphanews_official Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. #news #alphanews ♬ πρωτότυπος ήχος – alphanewsgr

Αυτή τη φορά, στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, η Σοφία Ρομπόλη κλήθηκε να μεταφέρει στη νοηματική το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με εμφανές πάθος και έντονη συναισθηματική φόρτιση, η διερμηνέας απέδωσε όχι μόνο τους στίχους του τραγουδιού, αλλά και το συναίσθημα που τους συνοδεύει, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη.