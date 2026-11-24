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Ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, εξέφρασε δημόσια τη στήριξη της οικογένειας και απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το θέμα.

Η απόφαση των οικείων του ελήφθη εξαιτίας ανησυχίας που προκλήθηκε από πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συγγενείς του επιδιώκουν να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την απαραίτητη ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα για την κατάσταση της υγείας του.

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Τη συμπαράσταση της οικογένειάς του στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική, εξέφρασε ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, υπογραμμίζοντας πως όλοι βρίσκονται στο πλευρό του.

Ο γιος του Αντώνη Βουγιουκλάκη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, και κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της υγείας του ξαδέρφου του, μετά την είδηση ότι νοσηλεύεται σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

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Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης επέλεξε να μην επεκταθεί στο θέμα, περιοριζόμενος σε μια σύντομη δήλωση στήριξης: «Είμαστε δίπλα του. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μέσα από την ίδια εκπομπή και το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου, έγινε γνωστό πως ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης αναζητούσε τρόπους να στηρίξει τον ξάδερφό του, καθώς η κατάστασή του είχε προκαλέσει ανησυχία στους οικείους του. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιοποίησή του προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην οικογένεια και οδήγησε τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη να επικοινωνήσει με τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος:

«Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα».