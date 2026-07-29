Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας αποκάλυψε ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία παρουσιάζουν ευπάθεια σε ηλεκτρονική κλοπή.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα αντικλεπτικά συστήματα KARR-SWDS, τα οποία χρησιμοποιούν το ίδιο ψηφιακό κλειδί πιστοποίησης για όλα τα οχήματα.

Οι δράστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή Bluetooth από κοντινή απόσταση.

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση μηχανικών αντικλεπτικών μέσων και την επικοινωνία με τις αντιπροσωπείες για την εγκατάσταση διαθέσιμων αναβαθμίσεων λογισμικού.

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Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα νέας έρευνας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με την οποία περίπου 2,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε μια νέα μέθοδο ηλεκτρονικής κλοπής.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση που πρέπει να γίνει: δεν πρόκειται για το μεταλλικό κλειδί του αυτοκινήτου, ούτε σημαίνει ότι εκατομμύρια αυτοκίνητα ανοίγουν με το ίδιο φυσικό κλειδί.

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Πού βρίσκεται το πρόβλημα;

Η ευπάθεια αφορά ορισμένα αντικλεπτικά συστήματα και συναγερμούς KARR-SWDS, τα οποία τοποθετούνται από αντιπροσωπείες ως πρόσθετος εξοπλισμός και όχι από το ίδιο το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλα αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν το ίδιο ψηφιακό κλειδί πιστοποίησης (digital authentication key). Με απλά λόγια, είναι σαν χιλιάδες διαφορετικές κλειδαριές να προστατεύονται από τον ίδιο… μυστικό κωδικό.

Αν κάποιος καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον ψηφιακό κωδικό, μπορεί -με ειδική συσκευή Bluetooth και από απόσταση λίγων μέτρων- να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο σύστημα της ίδιας τεχνολογίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι δράστες;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δυνατότητες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές:

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Να ξεκλειδώσουν ή να κλειδώσουν το όχημα.

Να ενεργοποιήσουν τα φώτα ή την κόρνα.

Να ελέγξουν διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Ακόμη και να ακινητοποιήσουν το όχημα, εμποδίζοντας την εκκίνηση του κινητήρα.

Πώς θα προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, όσο εξελίσσονται οι ηλεκτρονικές κλοπές, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν τα κλασικά μέσα προστασίας.

✔ Μπαστούνι τιμονιού. Ένας ορατός μηχανικός αντικλεπτικός μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς απαιτεί χρόνο και θόρυβο για να αφαιρεθεί.

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✔ Κλειδαριά σε πεντάλ φρένου ή συμπλέκτη. Δυσκολεύει σημαντικά οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης του αυτοκινήτου.

✔ Ποιοτικός συναγερμός. Εφόσον είναι σύγχρονος και έχει ενημερωμένο λογισμικό, αποτελεί ένα ακόμη επίπεδο προστασίας.

✔ Ενημέρωση λογισμικού. Αν το όχημά σας διαθέτει το συγκεκριμένο σύστημα KARR-SWDS, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία για να ενημερωθείτε αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση ασφαλείας. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη διαθέσει διορθωτική ενημέρωση.

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✔ Για αυτοκίνητα με keyless entry, φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο σε θήκη που μπλοκάρει τα ραδιοκύματα (Faraday pouch), ώστε να αποτρέπεται η υποκλοπή του σήματος (relay attack).

✔ Παρκάρετε, όπου είναι δυνατόν, σε κλειστό γκαράζ ή σε φωτιζόμενα σημεία με κάμερες.

Δεν αφορά όλες τις μάρκες

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Το σημαντικό είναι ότι η ευπάθεια δεν σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά με το συγκεκριμένο πρόσθετο σύστημα ασφαλείας που μπορεί να έχει εγκατασταθεί από την αντιπροσωπεία σε διαφορετικές μάρκες και μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι οδηγοί διαφορετικών κατασκευαστών ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο, χωρίς καν να γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητό τους διαθέτει το συγκεκριμένο σύστημα.

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