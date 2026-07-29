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Η Σαμπρίνα προκάλεσε αίσθηση με βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από το οποίο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν απενεργοποιημένα σχόλια ή είναι ορατές μόνο σε φίλους.

Χωρίς να κατονομάζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, η τραγουδίστρια ανέφερε πως θεωρεί αντιφατικό να δημοσιεύει κάποιος δημόσιο περιεχόμενο, αλλά να μην επιτρέπει στους χρήστες να εκφράσουν τη γνώμη τους.

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«Δεν έχω πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση με κλειστά σχόλια ή μόνο για φίλους. Αν θέλετε να τα λέτε με τους φίλους σας και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είμαστε καταπληκτικοί – που μπορεί και οι φίλοι σας να μην συμφωνούν, το πιθανότερο – κάντε μια ανάρτηση μόνο για φίλους να σχολιάζετε και να αυτοθαυμάζεστε. Όταν κάνετε δημόσια ανάρτηση τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σε ακόμη πιο αιχμηρό ύφος, πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ@@@ες σας και να μην θέλετε κανείς να σας απαντήσει».

Η Σαμπρίνα συνέχισε την τοποθέτησή της με σαφείς αιχμές, λέγοντας: «Φαντάζομαι ότι είστε πολύ δημοκρατικοί στη ζωή σας, έχετε τη δημοκρατία πολύ μέσα σας, να τη βιώνετε και να την εφαρμόζετε παντού».

Κλείνοντας το βίντεό της, άφησε υπονοούμενα για όσους επιλέγουν να κλείνουν τα σχόλια στις αναρτήσεις τους, λέγοντας: «Όπου βλέπω τέτοιες αναρτήσεις τα συγκεκριμένα άτομα νομίζω ότι… Καταλαβαίνετε τι νομίζω…».