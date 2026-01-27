Σοκ και βαθιά συγκίνηση προκαλεί η μαρτυρία της Γωγώς Σκρέτα, μίας από τις εργάτριες που σώθηκαν από τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της μοιραίας νυχτερινής βάρδιας, μιλά για τον τρόμο που βίωσε, τις αποστάσεις που χώριζαν τις συναδέλφισσές της μέσα στο εργοστάσιο και τις συνθήκες λίγο πριν από την τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

«Δίπλα μου ήταν η φίλη μου η Ελένη, πιάσαμε τα πόστα – εγώ ήμουν στα κουλουράκια – ακούσαμε έναν κρότο δυνατό – πεταχτήκαμε – ζαλίστηκα από το χτύπημα», αφηγείται η εργάτρια που επέζησε της τραγωδίας και προσθέτει:

«Η Ελένη ήρθε μπουσουλώντας, σηκωθήκαμε και μου έλεγε ”Γωγώ είσαι καλά;”. Δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στην έξοδο, ήρθε ο Μάκης της ασφάλειας του κτιρίου και μας είπε ”κορίτσια βγείτε γρήγορα έξω”.

Βγαίνουμε έξω, ήταν η αστυνομία, όλα έγιναν αστραπιαία, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία στο δευτερόλεπτο…

Εμένα η μύτη μου έτρεχε αίμα, η Χρύσα χτύπησε στο μάτι και η Ελένη στο χέρι. Μας φώναξε το ΕΚΑΒ και πήγαμε στο νοσοκομείο, εκεί μας έδωσαν τις πρώτες βοήθειες…

Γλεντήσαμε το προηγούμενο βράδυ λόγω της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κάποιοι δεν ήρθαν τη μοιραία νύχτα λόγω του γλεντιού.

Δεν ξέρω τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη. Τα χάσαμε! Δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, είναι σαν να βλέπω όνειρο», θυμάται η κ. Σκρέτα.

Απαντώντας, τέλος, σε σχετική ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου, τονίζει ότι δεν ήξερε τι υπήρχε στο υπόγειο, αλλά ότι είχε ακούσει πως το είχανε μπαζώσει».

Το πιθανότερο σενάριο για το πολύνεκρο δυστύχημα – Σοκαριστικές εικόνες από drone

Διαρροή αερίου από πιθανή αστοχία υλικού ή φθορά, σε συνδυασμό με κάποια αθέλητη πρόκληση σπινθήρα, είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο της ακαριαίας ανάφλεξης και έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν μεταβεί από την Αθήνα στα Τρίκαλα συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε.

Σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου -χωρητικότητας 9.000 λίτρων η καθεμία- ήταν ανέπαφες, καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Απορρίπτεται το σενάριο για το νέφος σκόνης αλευριού

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι απορρίπτεται το σενάριο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Οι αξιωματικοί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέτασαν και αυτό το σενάριο.

Και αυτό γιατί η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Στην προκειμένη περίπτωση το σενάριο αυτό φαίνεται ότι απορρίπτεται γιατί η έκρηξη έχει σημειωθεί σε άλλο σημείο από αυτό που ήταν αποθηκευμένο το αλεύρι και επίσης δεν ήταν σε ποσότητα και συνθήκες που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.

Η τελευταία μελέτη πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης

Από τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, προκύπτει ότι η τελευταία μελέτη πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης, συστήματος ανίχνευσης διαρροής αερίου, συντάχτηκε και κατατέθηκε ηλεκτρονικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μηχανικός-μελετητής, εξετάζοντας τις διαστάσεις του κτιρίου, τις εργασίες που πραγματοποιούνται, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, σχεδίασε τη διάταξη και την απόσταση τοποθέτησης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, όπως και τα συστήματα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Στη συνέχεια ο εγκαταστάτης τα τοποθέτησε σύμφωνα με τη μελέτη.

Προβληματικό στοιχείο το γεγονός ότι έλεγχος από κλιμάκια της Πυροσβεστικής για το αν τα στοιχεία της μελέτης έχουν γίνει πράξη, πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 3 χρόνων.

H επόμενη μέρα στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI

