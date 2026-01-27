Μετά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους ασφαλείας και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών επανήλθε με ένταση στο δημόσιο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, επικοινωνήσαμε με την Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί, με ποιο αντικείμενο και ποια ήταν τα ευρήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο πρώτος έλεγχος έγινε κατά τη θερινή περίοδο και αφορούσε στην τήρηση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, όπως τα προβλεπόμενα διαλείμματα, η παροχή πόσιμου νερού και οι συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Για το ίδιο αντικείμενο ακολούθησαν δύο επαναληπτικοί έλεγχοι, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί.

Advertisement

Advertisement

Βιολάντα: Εργατικό ατύχημα – Ακρωτηριασμός εργάτριας

Ο τέταρτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με αφορμή εργατικό ατύχημα, κατά το οποίο εργαζόμενη υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου σε μηχάνημα της εταιρείας.

κιβώτια σε διόδους διαφυγής, έλλειψη προφυλακτήρα σε ταινία μεταφοράς

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που καταγράφηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας. Μεταξύ αυτών, εντοπίστηκε ότι σε μία από τις διόδους διαφυγής είχαν τοποθετηθεί εμπόδια, όπως κιβώτια, γεγονός που οδήγησε σε σύσταση για την άμεση απομάκρυνσή τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε μία ταινία μεταφοράς έλειπε προφυλακτήρας, στοιχείο που επίσης καταγράφηκε στο πλαίσιο του ελέγχου.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας έλεγξε την ύπαρξη και την ισχύ των πιστοποιητικών της Πυροσβεστικής, ως προς τις ημερομηνίες και τις εγκρίσεις τους.

Όρια αρμοδιοτήτων

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, η διευκρίνιση των ορίων των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας. Όπως επισημαίνεται, στην HuffPost, δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της Επιθεώρησης ούτε η ορθότητα της εγκατάστασης δεξαμενών – αρμοδιότητα που ανήκει στην Πυροσβεστική και στις αρμόδιες υπηρεσίες Ανάπτυξης – ούτε ο έλεγχος της στατικότητας του κτιρίου, ο οποίος εμπίπτει στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών Πολεοδομίας και, ενδεχομένως, της Περιφέρειας.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τα πιστοποιητικά της Πυροσβεστικής, η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει την ισχύ τους και όχι την τεχνική τους ορθότητα, καθώς δεν διαθέτει ούτε την αρμοδιότητα ούτε την εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τέτοιου είδους αξιολόγηση.

Η εικόνα που προκύπτει αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα, το πλέγμα των ελέγχων ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι κατακερματισμένο, με διαφορετικές υπηρεσίες να έχουν επιμέρους αρμοδιότητες, χωρίς πάντα να υπάρχει ενιαία εικόνα ή συνολική εποπτεία.

Σε περιπτώσεις σοβαρών δυστυχημάτων, το ερώτημα που επανέρχεται δεν αφορά μόνο το αν έγιναν έλεγχοι, αλλά αν το σύστημα συνολικά μπορεί να προλαμβάνει εγκαίρως τα χειρότερα.