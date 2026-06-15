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Εκατό τοις εκατό επιτυχία είχε η επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας και της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής για τη σύλληψη μελών συμμορίας κακοποιών, οι οποίοι έκλεβαν ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς είχαν βάλει στο “στόχαστρό τους” δεκατρείς εμπλεκόμενους και κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν όλους.

Τα στελέχη του ΤΑ Σπάτων – Αρτέμιδας εδώ και μήνες είχαν ξεκινήσει έρευνα για την αποδόμηση τού κυκλώματος, παρέδωσαν όσα στοιχεία είχαν στις δικαστικές αρχές, οι οποίες εξέδωσαν τα δεκατρία εντάλματα, δυνάμει των οποίων προχώρησαν στις συλλήψεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Έλληνες και Αλβανούς, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους στη σπείρα: άλλοι είχαν επιφορτιστεί με την κλοπή των οχημάτων, άλλοι με την “κοπή” τους σε ανταλλακτικά ή με τη μεταποίηση των αριθμών πλαισίων και κάποιοι άλλοι είχαν αναλάβει την πώλησή τους.