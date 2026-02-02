Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ομόνοιας ένας 38χρονος καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, η οποία είναι πιο γνωστή ως «σιρόπι του βιασμού», γιατί προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.

Στην κατοχή του είχε επίσης και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Advertisement

Advertisement

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)