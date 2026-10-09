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Δύο νεαρούς, 18 και 22 ετών, αναζητούν τα στελέχη της ασφάλειας Δυτικής Αττικής ως δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε έναν τριανταδυάχρονο το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα σε συμπληρωματική κατάθεση του κατονόμασε τους δύο νεαρούς και υποστήριξε ότι του επιτέθηκαν θεωρώντας τον υπεύθυνο για μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί. Ο ίδιος, αν και ανήκει στο χώρο των αντιφασιστών, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την ανάρτηση.

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Ο εισαγγελέας ζήτησε από τους αστυνομικούς να σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τώρα τους αναζητούν. Δύο φερόμενοι ως δράστες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.