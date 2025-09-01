Τα ελληνικά νησιά είναι γνωστά για τις μαγευτικές παραλίες, τα λευκά σπιτάκια, τα γραφικά σοκάκια… και τις στιγμές απόλυτου οδηγικού σουρεαλισμού.

Οι δρόμοι στενοί, οι στροφές κλειστές και το GPS πολλές φορές απλά σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει «καλή τύχη, αδερφέ».

Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και το αποκορύφωμα: το viral βίντεο του TikTok που απαριθμεί πάνω από 15.000 likes και μας χαρίζει μια σκηνή-έπος.

Σε αυτό, μια νεαρή τουρίστρια αποφασίζει ότι το αυτοκίνητό της μπορεί να κατέβει σκάλες. Κανονικές, πέτρινες, νησιώτικες σκάλες. Από αυτές που οι ντόπιοι ανεβαίνουν με γαϊδουράκια, όχι με τους τέσσερις τροχούς.

Και σαν να μην έφτανε η τόλμη της οδηγού, η παρέα της αναλαμβάνει ρόλους υποστήριξης:

Μια κοπέλα δίνει οδηγίες τύπου «λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ΟΧΙ ΕΤΣΙ!»

Ένας νεαρός επιχειρεί να συγκρατήσει το αυτοκίνητο… κρατώντας το από τα παράθυρα. Με τα χέρια του. Σαν να είναι σούπερ ήρωας.

Το υπόλοιπο κοινό βιντεοσκοπεί – προφανώς για να έχει υλικό να δείχνει στα εγγόνια.

Η κάμερα δεν μας δείχνει πόσα σκαλιά κατέβηκε τελικά το όχημα αλλά όσοι έχουν περπατήσει έστω και λίγο σε νησιώτικο πεζόδρομο, ξέρουν ότι θα ήταν αρκετά.

Αν μη τι άλλο, το βίντεο αυτό είναι ένας φόρος τιμής στο θάρρος, την άγνοια κινδύνου και την ευρηματικότητα του τουρίστα που θα φτάσει στο ξενοδοχείο του με κάθε μέσο. Ακόμα και αν χρειαστεί να ανοίξει καινούργιο μονοπάτι.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral:

