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Η σημερινή δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, περιλαμβάνει τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», υλοποιείται μια εκτεταμένη στρατιωτική αναδιοργάνωση με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση πόρων μέσω του εκσυγχρονισμού των μονάδων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν πλέον σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, τις φρεγάτες τύπου Belharra και τη νέα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος.

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Κάθε χρόνο, στις 21 Νοεμβρίου, η Ελλάδα τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Η ημερομηνία συμπίπτει με τα Εισόδια της Θεοτόκου, η οποία τιμάται ως προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1975, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, και αποτελεί ευκαιρία για απόδοση τιμών αλλά και αναδρομή σε περισσότερα από 200 χρόνια στρατιωτικής ιστορίας. Από τα άτακτα σώματα του 1821 μέχρι τα σύγχρονα μαχητικά, τις φρεγάτες και τα ψηφιακά συστήματα επιτήρησης, η διαδρομή τους ακολουθεί την ιστορία του ελληνικού κράτους.

1821: Ένας στρατός γεννιέται μέσα στην Επανάσταση

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Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, δεν υπήρχε οργανωμένος εθνικός στρατός με τη σημερινή έννοια. Οι δυνάμεις αποτελούνταν από ένοπλα σώματα οπλαρχηγών, αρματολών, κλεφτών και εθελοντών. Ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος και ο Νικηταράς ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Στη θάλασσα, οι εμπορικοί στόλοι Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών μετατράπηκαν σε πολεμικούς. Την 1η Απριλίου 1822 αποφασίστηκε η σύσταση τακτικού στρατού επιπέδου συντάγματος, με γενικό αρχηγό τον φιλέλληνα Κάρολο Νόρμαν.

Ο Καποδίστριας και η συγκρότηση του εθνικού στρατού

Με την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828 η οργάνωση έγινε συστηματικότερη, με ενιαία διοίκηση, πειθαρχία και εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για την εκπαίδευση αξιωματικών.

Από τους Βαλκανικούς Πολέμους στο 1940

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912-1913 υπήρξαν καθοριστικοί. Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» και ο Παύλος Κουντουριώτης έγιναν σύμβολα της ναυτικής ισχύος. Ακολούθησαν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή. Το 1940 ο ελληνικός στρατός απέκρουσε την ιταλική εισβολή και στη συνέχεια αντιστάθηκε στη γερμανική επίθεση. Μετά τον πόλεμο και τον Εμφύλιο, η Ελλάδα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952.

Η σημερινή δομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

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Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούνται από Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση ασκεί το ΓΕΕΘΑ, με επικεφαλής τον Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Κάθε Κλάδος διαθέτει Γενικό Επιτελείο. Η νέα δομή του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει Ανώτατες Στρατιωτικές Διοικήσεις Θράκης, Ηπείρου και Μακεδονίας, Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου και τη διοίκηση υποστήριξης ΑΣΔΥΣ, με κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου επιπέδου.

Η Ατζέντα 2030 και η μεγάλη στρατιωτική αναδιοργάνωση

Η «Ατζέντα 2030» περιλαμβάνει αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό. Στις 20 Οκτωβρίου 2026 παρουσιάστηκε η τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων 2024-2035. Σύμφωνα με το υπουργείο, προβλέπεται κατάργηση 56 μονάδων και 126 οργανωτικών δομών, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 530 εκατ. ευρώ σε πενταετία. Στόχος είναι ευέλικτοι σχηματισμοί και μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

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Στρατός Ξηράς: Άρματα μάχης, πυροβολικό και ειδικές δυνάμεις

Ο Στρατός Ξηράς διαθέτει άρματα Leopard 2, τεθωρακισμένα, αυτοκινούμενο πυροβολικό, αντιαεροπορικά συστήματα και ελικόπτερα Apache. Κρίσιμος είναι ο ρόλος των Ειδικών Δυνάμεων και των αεροκίνητων σχηματισμών. Προτεραιότητες είναι τα drones, η αντιμετώπισή τους και η ψηφιακή διοίκηση.

Πολεμικό Ναυτικό: Από τα πυρπολικά στις Belharra

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Το Πολεμικό Ναυτικό προστατεύει τις θάλασσες, τα νησιά και τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Διαθέτει φρεγάτες, πυραυλακάτους, υποβρύχια και πλοία υποστήριξης. Τα υποβρύχια Type 214 έχουν σύστημα αναερόβιας πρόωσης. Η ανανέωση του στόλου συνδέεται με τις γαλλικές φρεγάτες FDI, γνωστές ως Belharra, και τα προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου τους.

Πολεμική Αεροπορία: Rafale, F-16 Viper και F-35

Τα 24 Rafale ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ, ενώ προχωρεί η αναβάθμιση 83 F-16 στην έκδοση Viper. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει την προμήθεια 20 F-35 πέμπτης γενιάς, με δυνατότητα επιπλέον 20. Οι πρώτες παραδόσεις προβλέπονται για το 2028. Τα νέα αεροσκάφη θα προσθέσουν προηγμένες δυνατότητες αισθητήρων, δικτύωσης και χαμηλής παρατηρησιμότητας.

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Από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα στο Διάστημα

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Η νέα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Η χώρα επιδιώκει δορυφορικές επικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και έγκαιρη προειδοποίηση. Παράλληλα αυξάνεται η σημασία της κυβερνοάμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης και των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Οι άνθρωποι πίσω από τα οπλικά συστήματα

Η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε αεροσκάφη, άρματα και πλοία. Εκπαίδευση, ετοιμότητα, συντήρηση, επάρκεια προσωπικού και μέριμνα για τα στελέχη είναι κρίσιμα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεισφέρουν επίσης σε έρευνα και διάσωση, αεροδιακομιδές, φυσικές καταστροφές και διεθνείς αποστολές.

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205 χρόνια μετά την Επανάσταση

Από τα καριοφίλια του 1821 μέχρι τα σύγχρονα αεροσκάφη και πλοία του 2026, η αποστολή παραμένει η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, υπό τη δημοκρατικά νομιμοποιημένη πολιτική ηγεσία. Η ισχυρή άμυνα είναι προϋπόθεση ειρήνης και σταθερότητας.

Πηγές τεκμηρίωσης

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας – Ιστορικά στοιχεία Ελληνικής Επανάστασης.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Νέα Δομή Δυνάμεων και Ατζέντα 2030.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Προγράμματα φρεγατών FDI και F-35.