Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΗΑΕ του οργανισμού χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων “BlockFills”, Δρ. Δημήτριος Ζάμπογλου, συνέβαλε στη διοργάνωση της εταιρικής εκδήλωσης.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντανή προσμονή, όπου η καινοτομία, η φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών και το κοσμοπολίτικο πνεύμα ενώθηκαν κάτω από τη λαμπερή γραμμή του ορίζοντα του Ντουμπάι.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεκτή γαστρονομία, αντάλλαξαν πρωτοποριακές ιδέες και δικτυώθηκαν με συναδέλφους στο σταυροδρόμι χρηματοοικονομικών και τεχνολογίας. Η χαρακτηριστική υπογραφή της ομάδας του Δρ. Ζάμπογλου ήταν εμφανής σε κάθε πτυχή, συνδυάζοντας κομψότητα με μια προοδευτική οπτική που αντήχησε στο εκλεκτό αυτό κοινό.

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης “TOKEN2049” στο Ντουμπάι, η ομάδα της “BlockFills” παρουσίασε την ανανεωμένη παγκόσμια ταυτότητα και το όραμά της για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Aπό το εντυπωσιακό πάρτι της BlockFills στο TOKEN2049, που διοργάνωσε η ομάδα του Δρ. Δημήτρη Ζάμπογλου στο κοσμοπολίτικο “Nammos Dubai”. NDP PHOTO

Η “BlockFills” είναι ένας κορυφαίος αμερικάνικος πάροχος τεχνολογικών λύσεων με έδρα το Σικάγο, που συνεργάζεται αποκλειστικά με θεσμικούς επενδυτές και οργανισμούς για την παροχή ρευστότητας σε αγορές digital assets.

Το event τίμησαν με την παρουσία τους υψηλόβαθμα στελέχη, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας και μέλη κυβερνητικών φορέων.

Ο CEO της “BlockFills” Δρ. Δημήτρης Ζάμπογλου μαζί με τον Founder της “BlockFills” Nick Hammer NDP PHOTO

Ο Δρ. Δημήτρης Ζάμπογλου, αναγνωρισμένος ηγέτης στον χώρο της fintech, διατελεί σήμερα CEO της “BlockFills” στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο επικείμενο “Seamless Middle East Fintech 2025”, όπου θα μοιραστεί τις απόψεις του για το μέλλον των πληρωμών και των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τις αναδυόμενες τάσεις και τις στρατηγικές ευκαιρίες του κλάδου.

Στιγμιότυπο από το εντυπωσιακό πάρτι της BlockFills στο TOKEN2049, που διοργάνωσε η ομάδα του Δρ. Δημήτρη Ζάμπογλου στο κοσμοπολίτικο “Nammos Dubai”. NDP PHOTO

Έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του “Forbes”, ενώ έχει διακριθεί από σημαντικούς οργανισμούς όπως το “Arabian Business” (“40 under 40”) και το “Square Mile” (“30 under 30”).

Joe Perry – Δρ. Δημήτρης Ζάμπογλου – Rabih Κhoury NDP PHOTO

Παράλληλα, είναι ιδρυτής του “Zamboglou Family Foundation”, που στηρίζει παιδιά από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, προσφέροντάς τους πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις τέχνες. Μέσω του βιβλίου αυτογνωσίας «Γίνε ο ηγέτης του εαυτού σου», για το οποίο έλαβε τιμητική διάκριση ως “Author of the Year” στα “Greek Influencers Awards 2025”, δίνει τις δικές του προσωπικές απαντήσεις για όσους αναζητούν τρόπους να επανεξετάσουν τις επιλογές τους, να ηγηθούν και να θελήσουν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους.

Kathy Logan NDP PHOTO

Βανέσσα Νάσιουτζικ NDP PHOTO

