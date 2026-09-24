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Στην απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης ακόμη τεσσάρων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς διαπιστώθηκε ότι περιέχουν μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό (novel food).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η απόφαση αφορά τέσσερα συμπληρώματα διατροφής της πολωνικής εταιρείας Olimp Laboratories Sp.z.o.o.. Πρόκειται για τα εξής προϊόντα:

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REDWEILER 480G orange

REDWEILER 480G cola

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Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν Creatine malate, ένα μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο (novel food).

Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα υποχρεούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του ΕΟΦ και να ενημερώσουν σχετικά τον Οργανισμό. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι ως νεοφανή συστατικά ή νεοφανή τρόφιμα (novel foods) χαρακτηρίζονται οι ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει σημαντικό ιστορικό κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το 1997. Για τον λόγο αυτό, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά απαιτείται προηγουμένως επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειάς τους και σχετική έγκριση.