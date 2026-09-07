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Καμπανάκι εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για προϊόν με μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες και κυκλοφορεί ως φυτικό μίγμα μελιού και προωθείται στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της σεξουαλικής απόδοσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των γερμανικών αρχών, στο προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, αρ. παρτίδας 12122029, ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil).

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Πρόκειται για το φυτικό μέλι με την επωνυμία TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, στο οποίο, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΦ από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, εντοπίστηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτές να αναγράφονται στη σύνθεση του προϊόντος.

Η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα την παρτίδα 12122029.

Η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη δεν είναι φυτικές ουσίες. Είναι δραστικές ουσίες εγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η λήψη τους πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας και τα υπόλοιπα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο ασθενής.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.





