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Στην έκδοση προειδοποίησης για 22 προϊόντα που κυκλοφορούν ως σκευάσματα αδυνατίσματος προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από τον εντοπισμό φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες δεν αναφέρονται στις συσκευασίες τους.

Η προειδοποίηση βασίζεται σε ενημέρωση των ισπανικών Αρχών και αφορά προϊόντα που προωθούνται για την απώλεια βάρους. Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους, επισημαίνοντας τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

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Οι δύο ουσίες που εντοπίστηκαν στα σκευάσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, και στα 22 δείγματα ανιχνεύθηκε σιβουτραμίνη, φαρμακευτική ουσία που έχει αποσυρθεί από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010, εξαιτίας προβληματισμών σχετικά με την ασφάλειά της.

Παράλληλα, σε επτά από τα προϊόντα διαπιστώθηκε η παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, η οποία θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν αναγράφονται στις συσκευασίες σημαίνει πως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την πραγματική σύνθεση των προϊόντων που λαμβάνουν και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τους κινδύνους.

ΕΟΦ: Τα 22 προϊόντα για τα οποία εκδόθηκε προειδοποίηση



Slim U

Slim U Pro

P57 Hoodia

Bikini Siluet Perfect

Slim 24

14 Día

Fatzorb

AB Slim

Get Lean

Slimina

Burn and Slim

Body Slim

Black Panther

Aphrodite Thermoslim Coffee

Aphrodite Plus

Aphrodite LipoDetox

Aphrodite Green Plus

Aphrodite Forte Plus

Aphrodite Forte

Li Da Ultra

Pineapple Slimming Peptide

Pezo Mega

Τι συστήνει ο ΕΟΦ στους καταναλωτές

Ο Οργανισμός καλεί όσους διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω σκευάσματα να διακόψουν αμέσως τη λήψη του και να αποφύγουν οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

Εφόσον έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα ή υπάρχει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, οι καταναλωτές συνιστάται να απευθυνθούν σε γιατρό ή φαρμακοποιό.

Με την ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή στους κινδύνους από προϊόντα αδυνατίσματος που περιέχουν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες και διατίθενται χωρίς επαρκή ενημέρωση για τη σύνθεση και την ασφάλειά τους.