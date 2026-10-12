Στην έκδοση προειδοποίησης για 22 προϊόντα που κυκλοφορούν ως σκευάσματα αδυνατίσματος προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από τον εντοπισμό φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες δεν αναφέρονται στις συσκευασίες τους.
Η προειδοποίηση βασίζεται σε ενημέρωση των ισπανικών Αρχών και αφορά προϊόντα που προωθούνται για την απώλεια βάρους. Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους, επισημαίνοντας τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία.
Οι δύο ουσίες που εντοπίστηκαν στα σκευάσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, και στα 22 δείγματα ανιχνεύθηκε σιβουτραμίνη, φαρμακευτική ουσία που έχει αποσυρθεί από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010, εξαιτίας προβληματισμών σχετικά με την ασφάλειά της.
Παράλληλα, σε επτά από τα προϊόντα διαπιστώθηκε η παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, η οποία θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα.
Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν αναγράφονται στις συσκευασίες σημαίνει πως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την πραγματική σύνθεση των προϊόντων που λαμβάνουν και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τους κινδύνους.
ΕΟΦ: Τα 22 προϊόντα για τα οποία εκδόθηκε προειδοποίηση
Slim U
Slim U Pro
P57 Hoodia
Bikini Siluet Perfect
Slim 24
14 Día
Fatzorb
AB Slim
Get Lean
Slimina
Burn and Slim
Body Slim
Black Panther
Aphrodite Thermoslim Coffee
Aphrodite Plus
Aphrodite LipoDetox
Aphrodite Green Plus
Aphrodite Forte Plus
Aphrodite Forte
Li Da Ultra
Pineapple Slimming Peptide
Pezo Mega
Τι συστήνει ο ΕΟΦ στους καταναλωτές
Ο Οργανισμός καλεί όσους διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω σκευάσματα να διακόψουν αμέσως τη λήψη του και να αποφύγουν οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.
Εφόσον έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα ή υπάρχει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, οι καταναλωτές συνιστάται να απευθυνθούν σε γιατρό ή φαρμακοποιό.
Με την ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή στους κινδύνους από προϊόντα αδυνατίσματος που περιέχουν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες και διατίθενται χωρίς επαρκή ενημέρωση για τη σύνθεση και την ασφάλειά τους.