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Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου που μετέφερε μετανάστες έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί.

Όπως μετέδωσε το Thestival, το μαύρο όχημα είχε ξεκινήσει από τις Σέρρες, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο. Ξεκίνησε καταδίωξη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ η οποία μάλιστα έφτασε μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

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Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους -μεταξύ αυτών οι οδοί Εγνατία και Ερμού- παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Τελικά στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες ενώ ο οδηγός διέφυγε πεζός, με την ΕΛΑΣ να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο οδηγός του ΙΧ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου, με Αρκαδιουπόλεως με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, το εγκατέλειψε, διέφυγε πεζός, με την ΕΛ.ΑΣ., να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν επτά αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Η έρευνα των αρχών για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη.