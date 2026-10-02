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Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ναύπλιο οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική και ορεινή περιοχή κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου, με έναν 49χρονο να τραυματίζεται σοβαρά από πυροβολισμούς.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την ένοπλη επίθεση βρίσκονταν χρόνιες κτηματικές και περιουσιακές διαφορές μεταξύ των δύο συγγενών. Ο 49χρονος φέρεται να μετέβη στην περιοχή, όπου, όταν έγινε αντιληπτός από τον 64χρονο, εκείνος τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Ο 49χρονος δέχθηκε αρχικά πυροβολισμό στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, και στη συνέχεια τραυματίστηκε στο χέρι και το πόδι.

Μετά τις εκκλήσεις του τραυματία για βοήθεια, ο 64χρονος φέρεται να τον μετέφερε μέχρι την άσφαλτο και να ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Λίγο αργότερα, στο σημείο πέρασε και ο 39χρονος γιος του, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντίκρισε τον τραυματισμένο άνδρα χωρίς να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να διασώσουν την όρασή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο 64χρονος συνελήφθη το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων, έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών αρχών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 64χρονος, έπειτα από προσωπική διένεξη με τον 49χρονο, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και διέφυγε από το σημείο.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 39χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για παράλειψη προσφοράς βοήθειας στον τραυματία.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.