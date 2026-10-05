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Οι αρχές άσκησαν δίωξη σε βάρος του για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για το πλημμέλημα της απειλής.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την τεκμηρίωση της κατάστασής του.

Το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε από διαπληκτισμό σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πληρωμών εντός του οχήματος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η παθούσα νοσηλεύεται προκειμένου να αναρρώσει από τα σωματικά της τραύματα και το ισχυρό σοκ που υπέστη από την επίθεση.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στη 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την απολογία του, έκριναν ότι ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για το πλημμέλημα της απειλής.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα, με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θύτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο, το μηχάνημα POS με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα.

Τι είπε στην απολογία του

Από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας άνω του 67%.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος πως πριν δαγκώσει και κόψει το αυτί της 54χρονης, σημειώθηκε διαπληκτισμός με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά του και να χάσει τον έλεγχο.

Φέρεται επίσης να ανέφερε στον εισαγγελέα πως θα καταθέσει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και την αναπηρία άνω του 67%.

Όσον αφορά την 54χρονη, παραμένει στο νοσοκομείο προσπαθώντας να συνέλθει από τα σωματικά τραύματα αλλά και το σοκ που υπέστη. Πέρα από το σοβαρό τραύμα στο αυτί της και τις αμυχές στο κορμί της, η 54χρονη προσπαθεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι δέχθηκε τέτοιου είδους επίθεση για ένα POS. Η ίδια κατέθεσε πως ο δράστης της χτύπαγε με μανία καθώς δεν μπορούσε να βρει σήμα για να την πληρώσει μέσω POS.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr