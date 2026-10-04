Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, μετά την επίθεση που, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε από 35χρονο πελάτη της. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, καθώς ο άνδρας την δάγκωσε, με αποτέλεσμα να της κόψει το αυτί.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την καταγγελία της 54χρονης, προηγήθηκε λογομαχία με τον πελάτη της, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε η ίδια, ο 35χρονος άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον της και στη συνέχεια της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στο πρόσωπο. Το δάγκωμα ήταν τόσο σοβαρό, ώστε η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο αυτί.

Η επίθεση φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή της διαδρομής. Η 54χρονη ενημέρωσε τον πελάτη ότι δεν λειτουργούσε το POS, γεγονός που, σύμφωνα με την καταγγελία, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.