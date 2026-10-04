Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε βίαια σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία έπειτα από διαφωνία για τη λειτουργία του μηχανήματος πληρωμής POS.

Ο δράστης ακινητοποίησε την οδηγό και της έκοψε το πτερύγιο του αυτιού με τα δόντια του, απειλώντας παράλληλα τη ζωή της.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημα και να ζητήσει βοήθεια, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ακινητοποίησαν τον επιβάτη μέχρι την έλευση των αρχών.

Το κομμένο τμήμα του αυτιού παραδόθηκε στην αστυνομία, ωστόσο η ιατρική αποκατάσταση του τραύματος δεν κατέστη εφικτή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής, με την άγρια επίθεση που δέχτηκε οδηγός ταξί, όταν πελάτης τής δάγκωσε το αυτί και το έκοψε, επειδή υπήρχε πρόβλημα με το POS.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν στην οδό Δεμιρδεσίου, ακούγονται οι φωνές της 54χρονης που ζητούσε βοήθεια, αλλά και ο 35χρονος που αρχικά της φωνάζει «έλα εδώ παλιοψεύτρα» και στη συνέχεια «τελείωσες».

Advertisement

Advertisement

Μετά την επίθεση, η 54χρονη βγήκε από το όχημα, με τον 35χρονο να την καταδιώκει στο δρόμο και τελικά να τον ακινητοποιεί ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αναστατώθηκε από τις φωνές, όπως και άλλοι πολίτες.

«Νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική»

Το θύμα της επίθεσης μίλησε στο Mega, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

«Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική. Με έναν τρελό κανίβαλο», είπε αρχικά στην εκπομπή «Εξελίξεις» και συνέχισε:

«Αφού τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησε να βάλει κάρτα και δεν έπιανε. Μου λέει “πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω”. Τέλος πάντως, ένα τέταρτο περίπου προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω “καλά, αυτός τώρα θα τσαντιστεί, θα σηκωθεί να φύγει, δεν θα με πληρώσει κιόλας”. Βρίσκουμε το σήμα, πιάνει το POS και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Και του λέω, “αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά”».

«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω!»

Advertisement

Σύμφωνα με την οδηγό ταξί, αυτή η φράση φαίνεται πως πυροδότησε την αντίδραση του επιβάτη.

«Με πιάνει από το λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθσιμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει το αυτί. Με κρατάει με δαγκωμένο αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω” εκείνη την ώρα, ότι είναι η τελευταία μου μέρα, μου λέει αυτή την ατάκα: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω!”».

«Δεν μπορούσε να φύγω, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ»

Advertisement

Όπως περιγράφει η 54χρονη, με το αυτί της παγιδευμένο ανάμεσα στα δόντια του πελάτη της, η οδηγός ταξί προσπαθούσε να σώσει τη ζωή της.

«Δεν μπορούσα να φύγω γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου το χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω βοήθεια. Έχω ανοίξει την πόρτα, τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα ίσως και αυτό το δάγκωμα το δικό του, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του», ανέφερε.

«Είδαν το αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε μαχαίρι»

Advertisement

Πέντε άτομα χρειάστηκαν τελικά να πέσουνε επάνω του για να τον ακινητοποιήσουν.

«Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ, ζω…»,είπε.

Ερωτηθείσα πώς είναι το αυτί της, η οδηγός ταξί απάντησε: «Κομμένο… Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο, βρήκα το κομμένο μου αυτί, το έδωσα στην Αστυνομία, το βάλανε σε πάγο, μπας και γίνει η ένωση, αλλά δεν γινόταν τελικά η ένωση και είμαι με κομμένο αυτί».





Advertisement

Advertisement