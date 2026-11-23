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Η 24η Νοεμβρίου 2008 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ημερομηνία στην ιστορία του ελληνικού εμπορίου. Εκείνη την εποχή, η οδός Ερμού στην Αθήνα βρισκόταν ήδη στις διεθνείς κατατάξεις των ακριβότερων εμπορικών δρόμων του κόσμου.

Η Αθήνα είχε καταφέρει να αποκτήσει μια εμπορική διεύθυνση αναγνωρίσιμη στους μεγάλους διεθνείς οίκους λιανικής, δίπλα σε δρόμους όπως η Fifth Avenue της Νέας Υόρκης, η Via Montenapoleone του Μιλάνου και η New Bond Street του Λονδίνου.

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Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον: ποιοι είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι του πλανήτη και πού βρίσκεται σήμερα η Ερμού;

Η Ερμού και η Αθήνα στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη

Η Ερμού δεν είναι απλώς ένας κεντρικός δρόμος της πρωτεύουσας. Συνδέει το Σύνταγμα με το Μοναστηράκι και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης του ιστορικού κέντρου.

Η πεζοδρόμησή της, η εγγύτητα σε σταθμούς του μετρό, η παρουσία διεθνών αλυσίδων και η διαρκής τουριστική κίνηση την έχουν μετατρέψει σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αυτό, όμως, έχει και το τίμημά του. Η ζήτηση για καταστήματα στα καλύτερα σημεία της οδού διατηρεί τα ενοίκια σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ακόμη και σε περιόδους που η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις.

Η διεθνής κατάταξη της Cushman & Wakefield δεν εξετάζει πόσο κοστίζει η αγορά ενός ακινήτου, αλλά το ετήσιο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο στα πλέον περιζήτητα εμπορικά σημεία. Αυτή είναι μια κρίσιμη διαφορά.

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Οι πέντε ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι του κόσμου το 2026

Η έκθεση Main Streets Across the World 2026 της Cushman & Wakefield καταγράφει μια σημαντική ανατροπή στην κορυφή: η Νέα Υόρκη εκθρόνισε το Λονδίνο.

1. Upper Fifth Avenue, Νέα Υόρκη: 24.998 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

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2. New Bond Street, Λονδίνο: 20.642 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

3. Via Montenapoleone, Μιλάνο: 20.000 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

4. Tsim Sha Tsui, Χονγκ Κονγκ: 13.016 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

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5. Champs-Élysées, Παρίσι: 12.519 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

15. Ερμού, Αθήνα: 3.780 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

Πρώτη η Νέα Υόρκη – Η μεγάλη επιστροφή της Πέμπτης Λεωφόρου

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Η Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με αύξηση ενοικίων κατά 35% μέσα σε έναν χρόνο.

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Στο τμήμα μεταξύ της 49ης και της 60ής Οδού, το ετήσιο ενοίκιο φτάνει τα 24.998 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών μέτρων θα είχε θεωρητικό ετήσιο μίσθωμα σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση την τιμή αναφοράς της έρευνας.

Δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο εμπορικό δρόμο, αλλά για μια παγκόσμια βιτρίνα του πλούτου, της μόδας και της επιχειρηματικής ισχύος.

Δεύτερο το Λονδίνο – Η New Bond Street

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Η New Bond Street υποχώρησε στη δεύτερη θέση, παρά το γεγονός ότι παραμένει μια από τις ακριβότερες εμπορικές διευθύνσεις της Ευρώπης.

Με 20.642 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους μεγάλους οίκους πολυτελείας, τα κοσμηματοπωλεία και τις διεθνείς μάρκες υψηλής μόδας.

Το γεγονός ότι τα ενοίκια παρέμειναν σταθερά δεν σημαίνει απουσία ζήτησης. Αντιθέτως, η περιορισμένη προσφορά κατάλληλων καταστημάτων εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Τρίτο το Μιλάνο – Η Via Montenapoleone

Η Via Montenapoleone, στην καρδιά της ιταλικής πρωτεύουσας της μόδας, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Το ετήσιο μίσθωμα φτάνει τα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Είναι ο δρόμος που ταυτίστηκε με την παγκόσμια ακτινοβολία της ιταλικής μόδας και του σχεδιασμού. Το Μιλάνο είχε κατακτήσει την πρώτη θέση το 2024. Το 2026 διατηρεί τη δυναμική του, αλλά υποχωρεί πίσω από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Τέταρτο το Χονγκ Κονγκ – Η ασιατική υπερδύναμη

Η περιοχή Tsim Sha Tsui στο Χονγκ Κονγκ καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με ετήσια ενοίκια 13.016 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παρότι καταγράφεται υποχώρηση 6% στα μισθώματα, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της Ασίας. Η παρουσία διεθνών οίκων, οι καταναλωτικές δαπάνες και η σημασία του Χονγκ Κονγκ ως εμπορικού κόμβου διατηρούν την περιοχή στην παγκόσμια πεντάδα.

Πέμπτο το Παρίσι – Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων

Η περίφημη Champs-Élysées διατηρεί την πέμπτη θέση, με ετήσιο μίσθωμα 12.519 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η παρισινή λεωφόρος συνδυάζει εμπορική δραστηριότητα, τουρισμό και διεθνή αναγνωρισιμότητα. Είναι ένας δρόμος όπου η εμπορική παρουσία έχει αξία όχι μόνο λόγω των πωλήσεων, αλλά και λόγω της παγκόσμιας προβολής που εξασφαλίζει σε μια επιχείρηση.

Η Ερμού στη 15η θέση – Πόσο κοστίζει ένα κατάστημα στην Αθήνα;

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής έκθεσης είναι η θέση της Αθήνας. Η Ερμού παραμένει 15η στον κόσμο, διατηρώντας την ίδια θέση με το 2025.

Το ετήσιο ενοίκιο αναφοράς ανέρχεται σε 3.780 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 3.720 ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αύξηση είναι περίπου 2%.

Με απλά λόγια, τα 3.780 ευρώ ετησίως αντιστοιχούν σε 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Έτσι, με βάση τη συγκρίσιμη τιμή της διεθνούς έκθεσης, ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών μέτρων στην καλύτερη εμπορική ζώνη της Ερμού αντιστοιχεί σε περίπου 31.500 ευρώ μηνιαίου μισθώματος.

Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, όχι για πραγματική προσφορά συγκεκριμένου καταστήματος. Τα μισθώματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση, την πρόσοψη, το μέγεθος και τους όρους κάθε σύμβασης.

Γιατί οι επιχειρήσεις πληρώνουν τόσο ακριβά;

Η εξήγηση βρίσκεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: τη μεγάλη εμπορική επισκεψιμότητα, τη σπανιότητα των διαθέσιμων καταστημάτων και τη διεθνή προβολή.

Για μια πολυεθνική επιχείρηση, η παρουσία σε έναν κορυφαίο εμπορικό δρόμο δεν αποτελεί απλώς σημείο πώλησης. Είναι ταυτόχρονα διαφήμιση, επίδειξη ισχύος και επένδυση στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος.

Η έκθεση της Cushman & Wakefield καταγράφει ότι τα ενοίκια των κορυφαίων εμπορικών δρόμων αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 3% την τελευταία χρονιά.

Από τους 147 δρόμους που εξετάστηκαν, το 49% παρουσίασε αυξήσεις, το 32% παρέμεινε σταθερό και το 19% κατέγραψε μειώσεις.

Η Αθήνα στην παγκόσμια αγορά – Μια διάκριση με δύο όψεις

Η 15η θέση της Ερμού αποτελεί αναμφίβολα ένδειξη της διεθνούς εμπορικής σημασίας της Αθήνας. Ωστόσο, η κατάταξη έχει και μια δεύτερη ανάγνωση.

Τα υψηλά ενοίκια μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό εμπόδιο για μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν την οικονομική αντοχή μεγάλων αλυσίδων.

Όσο αυξάνεται το κόστος παρουσίας στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, τόσο ενισχύεται ο κίνδυνος να περιοριστεί η ποικιλία των καταστημάτων και να κυριαρχήσουν οι επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα κεφάλαια.

Η Ερμού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίφασης: μια εμπορική επιτυχία για την Αθήνα, αλλά και μια αγορά όπου η επιβίωση των μικρότερων εμπόρων γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Το 2008, η διεθνής αναγνώριση της Ερμού αποτελούσε σημαντική είδηση. Το 2026, η παρουσία της στην παγκόσμια πρώτη δεκαπεντάδα επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα εξακολουθεί να διαθέτει έναν εμπορικό δρόμο διεθνούς βεληνεκούς.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η επιτυχία θα συνεχίσει να ωφελεί ολόκληρη την εμπορική αγορά της πόλης ή κυρίως εκείνους που μπορούν να πληρώνουν τα υψηλότερα ενοίκια.

Πρωτογενής πηγή: Cushman & Wakefield – Main Streets Across the World 2026: https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/main-streets-across-the-world