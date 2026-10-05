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Ερωτήματα για τον τρόπο που διενεργούνται κάποιες εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών προκαλεί η μεγάλη αύξηση των φορέων που πραγματοποιούν εξετάσεις, μα και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης, ακόμη και από το σπίτι, ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ασφαλείς μέθοδοι.

Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι η συζήτηση δεν αφορά κατ’ ανάγκη πλαστά πιστοποιητικά με την αυστηρή έννοια του όρου, δηλαδή έγγραφα που εμφανίζονται ως εκδοθέντα από έναν φορέα χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν εκδοθεί από αυτόν. Όπως είπε, το ζήτημα αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών και, κυρίως, τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι εξετάσεις.

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«Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι περιπτώσεις που γίνεται πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή», σημείωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις διαφημίσεις φορέων πιστοποίησης, οι οποίες, όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις υπόσχονται ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 99%. Όπως είπε, τέτοιες διαφημίσεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματικές και τις περιπτώσεις στις οποίες διαφημίζεται ότι κάποιος μπορεί να προετοιμαστεί για την απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες.

Το βασικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μόνο ποιος φορέας εξετάζει, αλλά με ποιες συνθήκες πραγματοποιείται η εξέταση. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν οι εξετάσεις γίνονταν με φυσική παρουσία και από περιορισμένο αριθμό φορέων. Σήμερα, αντίθετα, υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστοποιημένων φορέων και, παράλληλα, πολλοί φορείς που υλοποιούν τις εξετάσεις σε όλη τη χώρα.

«Οι πιστοποιημένοι φορείς πλέον είναι πάνω από 50», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.Στο επίκεντρο βρίσκεται, όπως είπε, η εξ αποστάσεως εξέταση.

«Η υπηρεσία προσλήψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΑΣΕΠ, ας το πούμε το ευρωπαϊκό, πασχίζει εδώ και μερικά χρόνια να φτιάξει μια τέτοια διαδικασία με εγγυήσεις και δικλείδες, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να είναι σπίτι, να εξεταστεί και να ταυτοποιηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σήμερα δεν έχουν βρεθεί ασφαλείς μέθοδοι που να εγγυώνται πλήρως την αξιοπιστία μιας τέτοιας διαδικασίας. «Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, αν υπάρχει πρόθεση και σε επίπεδο ΑΣΕΠ και σε επίπεδο άλλων χωρών, θα μπορέσουμε να βρούμε ασφαλείς μεθόδους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε βρει ασφαλείς», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ένα ακόμη ζήτημα που αφορά την αναγνώριση της γνώσης ξένης γλώσσας μέσω εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Όπως είπε, υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διαφημίζουν μεταπτυχιακά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωσή τους οδηγεί παράλληλα και στην αναγνώριση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως προσόν για πρόσληψη στο Δημόσιο.

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«Στην ίδια διαφήμιση έγραφε οι σημειώσεις για τα μαθήματα στα ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ζήτημα ως προς το κατά πόσο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που πραγματοποιείται με τέτοιες συνθήκες μπορεί να αποτελεί τεκμήριο άριστης γνώσης της γλώσσας στην οποία υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται οι σπουδές.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε είναι η ενεργοποίηση και ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ώστε να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική στην αγορά των ιδιωτικών πιστοποιήσεων. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της αναγνώρισης της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως σπουδών στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον έλεγχο της αυθεντικότητας εργασιών και της πραγματικής συμμετοχής του φοιτητή σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αποκάλυψε επίσης ότι εξετάζεται, σε βάθος χρόνου, το ενδεχόμενο η γνώση ξένων γλωσσών να αξιολογείται απευθείας μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο Δημόσιο, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε πιστοποιητικά τρίτων φορέων.

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Όπως διευκρίνισε, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να εξεταστεί «σε έναν ορίζοντα τεσσάρων ετών από σήμερα». Παράλληλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων για τη δημιουργία κρατικού φορέα που θα εποπτεύει τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, μια διάταξη που, σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των επόμενων διαδικασιών προσλήψεων. Όπως είπε, τα οριστικά αποτελέσματα για την Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ τα αποτελέσματα για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αναμένονται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, έχει σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ θα ακολουθήσουν διαδικασίες για άτομα με αναπηρία, με περίπου 1.500 θέσεις.

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι αναμένεται να είναι περίπου 20.000, με τις θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να καλύπτονται από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 2025, ενώ άλλες κατηγορίες θα ακολουθήσουν διαφορετικές διαδικασίες, με μοριοδότηση.

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Ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2027, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής. Ωστόσο, η ακριβής χρονική τοποθέτηση θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων και ο εκλογικός κύκλος.