Πεπεισμένοι ότι έχουν στα χέρια τους ομάδα εκτελεστών, που αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου, είναι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά τις συλλήψεις των επίδοξων εκτελεστών του Γιάννη Λάλα, αλλά και τα όσα προέκυψαν από την έρευνά τους.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στην προσπάθειά τους να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, έφθασαν και σε ένα διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους κάποιοι από τους συλληφθέντες. Σε αυτό εντόπισαν και ένα πολεμικό όπλο, τύπου καλάσνικοφ.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ

Σταδιακά διαπίστωσαν ότι οι συλληφθέντες είχαν στο στόχαστρό τους έναν «Νονό της νύχτας», ο οποίος σχετίζεται με την περιοχή του Πειραιά. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι οι συλληφθέντες ήδη είχαν ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκτέλεσή του και είχαν το διαμέρισμα, για να παρακολουθούν τις κινήσεις του στόχου τους, αλλά και για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο την ημέρα της δολοφονίας.

Η απόπειρα της Λακωνίας

Οι ερευνητές του «Εκβιαστών» διαπίστωσαν ότι η απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, τον περασμένο Μάιο στη Δυτική Αττική, δεν ήταν και η μοναδική. Τότε οι επίδοξοι δολοφόνοι απέτυχαν, γιατί ο 42χρονος οδηγούσε θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Φαίνεται ότι οι άνδρες, που είχαν αναλάβει το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του, επιχείρησαν τουλάχιστον μία φορά ακόμα να τον εκτελέσουν. Με ένα λευκό αυτοκίνητο είχαν μεταβεί στη Σπάρτη, όπου έμενε ο «στόχος» τους μετά την απόπειρα των Άνω Λιοσίων. Για κάποιο λόγο, όμως, οι επίδοξοι δολοφόνοι αποφάσισαν να ακυρώσουν το σχέδιό τους.

Ο Γιάννης Λάλας έπεσε νεκρός τελικά τη νύχτα της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας και η δολοφονία του εξιχνιάστηκε δύο εβδομάδες αργότερα από τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πιστεύουν, πάντως, ότι οι εντολές για τις απόπειρες σε βάρος του 42χρονου και την εκτέλεσή του είχαν δοθεί από δύο διαφορετικά κέντρα από τον κόσμο της νύχτας.

Ο Γιάννης Λάλας είχε συλληφθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ. Στο δικαστήριο, όμως, απαλλάχθηκαν αμετάκλητα λόγω αμφιβολιών.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ σχολίασαν με νόημα στη HuffPost πως ενώ ο Γιάννης Λάλας ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου εμφανιζόταν να έχει μία λιτή ζωή, μετά την αθώωση και αποφυλάκισή του βρέθηκε να έχει μερίδιο σε πρατήρια καυσίμων και να μετακινείται με θωρακισμένα αυτοκίνητα.