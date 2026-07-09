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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε την Τρίτη στη συναυλία των The Offspring και Bad Religion, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival, μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρης Μόργκαν και τον γιο της.

Το ζευγάρι απόλαυσε ζωντανά εμφανίσεις δύο εμβληματικών συγκροτημάτων της διεθνούς μουσικής σκηνής, ζώντας μια βραδιά γεμάτη ένταση, ρυθμό και αγαπημένες επιτυχίες. Μαζί τους ήταν και ο γιος τους, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά σε συναυλία και φυσικά έκλεψε όλα τα βλέματα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και influencer μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που αποτύπωσαν το ευχάριστο κλίμα και τη χαρά της οικογένειας. Ο μικρός έδειχνε να απολαμβάνει τη νέα αυτή εμπειρία στο πλευρό των γονιών του, σε μία από τις πρώτες του παρουσίες σε μεγάλο μουσικό γεγονός.