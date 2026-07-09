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Πολλοί εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης, ενώ στελέχη όπως ο Κώστας Μπάρκας στέλνουν μηνύματα πολιτικής ταύτισης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και η προσχώρηση του Πέτρου Κόκκαλη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζουν την ευρύτερη αναδιάταξη στον προοδευτικό χώρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, καθώς καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην αυτόνομη πορεία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ή την αναζήτηση πολιτικής συνεννόησης.

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Οι παραιτήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου δεν είναι απλώς δύο ακόμη αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το ορατό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου πολιτικού ρήγματος, που ανοίγει ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛ.Α.Σ. — Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Το πρώτο κύμα

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν η πρώτη καθαρή περίπτωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και από κάθε κομματική ιδιότητα, δηλώνοντας ότι είχε στηρίξει εξαρχής την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ακολούθησε η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, αφήνοντας σαφές πολιτικό στίγμα υπέρ της πρωτοβουλίας Τσίπρα, έστω κι αν δεν εμφανίζεται από όλους ως πρόσωπο του στενού πυρήνα της ΕΛ.Α.Σ.

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Δεν είναι μόνο η Γεροβασίλη

Στο παρασκήνιο, το πρώτο όνομα που ακούγεται σταθερά είναι της Όλγας Γεροβασίλη. Δεν είναι, όμως, το μόνο. Στις λίστες των πιθανών συνοδοιπόρων του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζονται ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Βασίλης Κόκκαλης, η Μαρίνα Κοντοτόλη, η Καλλιόπη Βέττα και ο Γιώργος Ψυχογιός. Το Βήμα είχε ήδη καταγράψει ευρύτερη ομάδα εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που φέρονται πρόθυμοι να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια Τσίπρα.

Οι επόμενοι που κοιτούν προς ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με πολιτικές πληροφορίες, μετά τον Καραμέρο σειρά παίρνουν ή εξετάζουν σοβαρά την έξοδο ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης. Ή κοινή συνισταμένη αυτών των κινήσεων είναι το κόμμα Τσίπρα, με την επισήμανση όμως ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως πως όλοι έχουν διασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ.

Η περίπτωση Μπάρκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο Κώστας Μπάρκας. Ο ίδιος δήλωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα είπε πως «ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας». Αυτή είναι πολιτικά μια δήλωση-γέφυρα. Δεν είναι ακόμη αποχώρηση, αλλά είναι καθαρό μήνυμα ότι ο Μπάρκας δεν θέλει να βρεθεί σε αντι-Τσίπρα γραμμή. Η εκτίμηση είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει αυτόνομη εκλογική αντιπαράθεση απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ., ο Μπάρκας θα πιεστεί πολύ δύσκολα να παραμείνει στην Κουμουνδούρου.

Και ο ευρύτερος παλιός ΣΥΡΙΖΑ

Δεν πρέπει να μετράμε μόνο τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη από τον χώρο της Νέας Αριστεράς υπήρξαν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που προέρχονται από τον παλιό ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα της. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν ήδη ενταχθεί τυπικά στην ΕΛ.Α.Σ., αλλά η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς συνδέθηκε ευθέως με την πολιτική επιστροφή Τσίπρα.

Το παράδειγμα Κόκκαλη

Στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, η πιο καθαρή μετακίνηση είναι του Πέτρου Κόκκαλη. Μετά την αποχώρησή του από τον «Κόσμο», εμφανίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., κάτι που παρουσιάστηκε ως ουσιαστική προσχώρηση στο νέο κόμμα Τσίπρα.

Το κρίσιμο ερώτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο αριθμητικό. Είναι υπαρξιακό. Αν επιμείνει σε αυτόνομη πορεία απέναντι στον Τσίπρα, κινδυνεύει να εμφανιστεί ως κόμμα που συγκρούεται με τον ίδιο τον άνθρωπο που το οδήγησε στην εξουσία. Αν, αντίθετα, επιλέξει συνεννόηση ή σύμπλευση, θα ανοίξει θέμα ηγεσίας, ρόλου και πολιτικής ταυτότητας.

Με απλά λόγια, το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος φεύγει. Το ερώτημα είναι ποιος θα μείνει, με ποια γραμμή και για ποιον ΣΥΡΙΖΑ.