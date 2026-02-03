Συνεχίζονται αδιάλλειπτα οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρα, η εξαφάνιση της οποίας σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, πήγε στην Αθήνα με ταξί και από εκεί ταξίδευε αεροπορικώς για τη γενέτειρά της, την Γερμανία.

Η εξαφάνισή της έχει απασχολήσει το πανελλήνιο εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί από την Πάτρα και την Αθήνα, πλέον σε Αμβούργο και Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη ταξίδεψε με την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη.

Ο πατέρας της Λόρα σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

Όχι, τίποτα καινούριο.

Εσείς είστε καλά;

Τίποτα καινούριο.

Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι έχει βοηθήσει όσο μπορούσε και ζήτησε να συνεχιστούν έρευνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τότε συνεχίστε να ψάχνετε».

Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

Τι θέλετε; Τι θέλετε;

Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

Αυτό προσπαθούν…

Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!

«Αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει»



Παρόλο που η 16χρονη Λόρα δεν είχε επαφές με τον ετεροθαλή αδερφό της, ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να την βοηθήσει σε περίπτωση που χρειάζεται μέρος να μείνει και άνθρωπο να μιλήσει.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου, αλλά ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται, δεν ήταν τόσο κοντά μαζί μου. Και ξέρει ότι αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας.

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. Το μόνο που θα θέλαμε από εσάς, ένα σύντομο μήνυμα: Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της», ανέφερε.

Το σπίτι που έμενε παλαιότερα η Λόρα με τους γονείς της στο Αμβούργο, απέχει λίγα μόνο μέτρα από το διαμέρισμα που ζουν ο αδερφός της και η μητέρα του. «Κι εμείς επιθυμούμε να είναι καλά το παιδί, αλλά όπως σας είπα, για εμάς είναι σαν να μιλάμε για ένα παιδί ενός γείτονα. Είναι φυσικά “πιο γνωστή μας” αλλά δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε για να γνωρίζουμε περισσότερα», τόνισε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης.