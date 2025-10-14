Την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας φέρεται να ομολόγησε ο 22χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί εμφανίστηκε στην είσοδο τής ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του και ζήτησαν να μιλήσουν με τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ για κάποια χιλιόμετρα, μετά τη διαφυγή του εκτελεστή. Είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι δεν ήταν παρών στη δολοφονία του 68χρονου και του 61χρονου μέσα στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, χωρίς να έχει διαρρεύσει ακόμα εάν γνώριζε ότι ο συνεργός του ήταν αποφασισμένος να τους σκοτώσει με το περίστροφο, αλλά και εάν τον έχει κατονομάσει.

Αξιόπιστες πηγές ανέφεραν στη HuffPost ότι ο 22χρονος προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα και ομολόγησε στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ότι ήταν εκείνος, που πυροβόλησε με αεροβόλο πιστόλι τον 68χρονο τον περασμένο Σεπτέμβριο, κοντά στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 22χρονος και το θύμα είχαν γνωριστεί στο παρελθόν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το κίνητρο τού νεαρού.

Ο 22χρονος παραμένει στον 11ο όροφο τής ΓΑΔΑ, αλλά τυπικά δεν έχει συλληφθεί ακόμα, καθώς οι αστυνομικοί πρέπει να διαβιβάσουν τη δικογραφία στις δικαστικές αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.