Στο εισαγγελέα οδηγούνται οι τρείς συλληφθεντες κατηγορούμενοι για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην περιοχή της Πλάκας η οποία οφείλεται σε δολιοφθορά για την κλοπή χαλκοσωλήνων. Οι τρεις δράστες, προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, προκάλεσαν σοβαρό ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου του τριώροφου κτηρίου της οδού Λυσικράτους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική διαρροή και την επακόλουθη ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το οίκημα και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα στην ανακρίτρια για την έκρηξη σε κτίριο της Πλάκας που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων τον Σεπτέμβριο.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής υπέδειξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, η οποία προέκυψε έπειτα από απόπειρα κλοπής χάλκινων σωληνώσεων.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο εμπρησμός και η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία.

Οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στα συμπεράσματά τους έπειτα από ενδελεχή έρευνα τριάντα τεσσάρων ημερών και εργαστηριακή εξέταση των παραμορφωμένων σωληνώσεων του κτιρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος αλβανικής καταγωγής καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μια απόπειρα κλοπής χάλκινων σωληνώσεων φέρεται να προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου και στη συνέχεια την ισχυρή έκρηξη.

Advertisement

Advertisement

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση μιας πολυήμερης και ιδιαίτερα απαιτητικής έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντιμετωπίζουν τέσσερις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες: εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Η έρευνα των 34 ημερών και το κρίσιμο εύρημα στις σωληνώσεις

Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, τα στελέχη της ΔΑΕΕ επιχείρησαν να εντοπίσουν την ακριβή αιτία της καταστροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και, όπως έγινε γνωστό από την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, διεξήχθη επί 34 ημέρες με ιδιαίτερη μυστικότητα.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, εξέταση των υπολειμμάτων της εγκατάστασης φυσικού αερίου και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν η διαρροή προερχόταν από το εξωτερικό δίκτυο παροχής ή από το εσωτερικό της πολυκατοικίας.

Οι δοκιμές στεγανότητας έδειξαν ότι το πρόβλημα εντοπιζόταν στην εσωτερική εγκατάσταση του κτιρίου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους ειδικούς σε πιο λεπτομερή εξέταση των σωληνώσεων, όπου εντοπίστηκε ένα τμήμα χαλκοσωλήνα με ασυνήθιστη παραμόρφωση. Το συγκεκριμένο εύρημα αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο σωλήνας μεταφέρθηκε στο εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο είχε υποστεί τη συγκεκριμένη αλλοίωση.

Η επιστημονική ανάλυση έδειξε ότι η παραμόρφωση δεν προκλήθηκε από την έκρηξη, αλλά από εφελκυσμό. Με άλλα λόγια, ο χαλκοσωλήνας είχε υποστεί μηχανική καταπόνηση από τράβηγμα, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι κάποιος είχε επιχειρήσει να τον αποσπάσει από την εγκατάσταση. Το εύρημα αυτό άλλαξε την κατεύθυνση της έρευνας, καθώς πλέον εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με απόπειρα κλοπής μεταλλικών εξαρτημάτων από το κτίριο.

Τα βίντεο ασφαλείας αποκάλυψαν τις κινήσεις των τριών ανδρών

Μετά την επιστημονική τεκμηρίωση της επέμβασης στις σωληνώσεις, οι ερευνητές στράφηκαν στην αναζήτηση οπτικοακουστικού υλικού από την περιοχή. Η ανάλυση των καταγραφών από κάμερες ασφαλείας έφερε στο φως ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Τρία άτομα καταγράφηκαν να εισέρχονται στην πολυκατοικία περίπου στις 2 τα ξημερώματα και να αποχωρούν περίπου τρία λεπτά αργότερα, έχοντας μαζί τους ένα καρότσι και έναν σωλήνα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει από το κτίριο.

Advertisement

Σύμφωνα με την εκτίμηση των στελεχών της Πυροσβεστικής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται αρχικά να αφαίρεσαν έναν χαλκοσωλήνα από τον πρώτο όροφο, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν ανενεργή. Στην προσπάθειά τους, ωστόσο, να αποσπάσουν και άλλα τμήματα, προκάλεσαν ζημιά σε σωλήνα που τροφοδοτούσε τον δεύτερο όροφο.

Από εκείνο το σημείο φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή φυσικού αερίου, η οποία εξαπλώθηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν διέθετε παράθυρα εκτιμάται ότι συνέβαλε στη συσσώρευση του αερίου. Η διαρροή επεκτάθηκε και στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, όταν η ένοικος του διαμερίσματος άναψε το φως, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και οδήγησε στην κατάρρευση του κτιρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τεχνική εκτίμηση που περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας, εάν το αέριο είχε περιοριστεί μόνο στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και δεν είχε εξαπλωθεί στο κλιμακοστάσιο, ενδεχομένως να μην είχε προκληθεί η κατάρρευση του κτιρίου.

Advertisement

Η ταυτοποίηση και οι συλλήψεις

Η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ανακριτικά στοιχεία, οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, καθοριστική ήταν η συνεργασία της ΔΑΕΕ με την Ομάδα ΔΙΑΣ και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αξιοποιήθηκαν, επίσης, στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ εξετάστηκαν τα πειστήρια που είχαν συλλεχθεί από το σημείο της έκρηξης. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, κατόπιν εκτέλεσης των σχετικών ενταλμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, αναγνώρισαν τους εαυτούς τους στο βιντεοληπτικό υλικό που τους επιδείχθηκε, χωρίς ωστόσο να αποδέχονται την ευθύνη για την κοπή του σωλήνα.

Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος προκάλεσε τη ζημιά

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη σημερινή ανακριτική διαδικασία είναι ο επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα στους τρεις κατηγορουμένους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την προανακριτική διαδικασία, φέρονται να αλληλοεπιρρίπτουν τις ευθύνες για το ποιος ήταν εκείνος που έκοψε ή προκάλεσε τη ζημιά στον σωλήνα φυσικού αερίου.

Advertisement

Ειδικότερα, ο 55χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι την κρίσιμη ενέργεια πραγματοποίησε ο 34χρονος, ενώ ο τελευταίος φέρεται να αποδίδει την ευθύνη στον μεγαλύτερο σε ηλικία κατηγορούμενο. Ο τρίτος της ομάδας φέρεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, να είχε αναλάβει τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Το ποινικό παρελθόν των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, ο 55χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές περίπου 45 φορές, ο 37χρονος περίπου 13 φορές, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας περισσότερες από 20 φορές.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο ιστορικό που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς βεβαίως να υποκαθιστούν την εξέταση των συγκεκριμένων πράξεων που τους αποδίδονται στην υπόθεση της Πλάκας.

Advertisement

Τα θύματα

Πίσω από την έρευνα, τις πραγματογνωμοσύνες και τις δικαστικές εξελίξεις βρίσκονται οι έξι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη: δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών πολιτών (μία από τις γυναίκες ήταν έγκυος) και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι (Ελληνίδα υπήκοος και Βρετανός πολίτης). Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων σημείωσε ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές για έναν σωλήνα αξίας μόλις 25 ευρώ.

Advertisement

(Πηγή: dikastiko.gr)