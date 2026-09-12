Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή στη Φούρκα Κόνιτσας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ενημέρωση για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17:30, με τις αρμόδιες δυνάμεις να τίθενται άμεσα σε κινητοποίηση.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 12 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τρία πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία αεροσκάφη, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση υποστήριξης των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχει και ο Δήμος Κόνιτσας, ο οποίος διαθέτει μηχάνημα έργου για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.
Την ίδια ώρα, στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.