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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται για το περιστατικό το μεσημέρι της Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Για την κατάσβεση από αέρος κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του δήμου Λαγκαδά #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026

Παράλληλα, ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, διαθέτοντας υδροφόρες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.