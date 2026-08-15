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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, στη Φράττι Κορωπίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και Εθελοντές.

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Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνεισφέρουν και υδροφόρες του Δήμου Κορωπίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το σημείο μέσω drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.