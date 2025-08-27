Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στη Παλαιοκαμάριζα του Λαυρίου. Μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ωστόσο λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Το μέτωπο βρέθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οριοθετήθηκε.

Συγκεκριμένα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σε σχέση με το πρωί και πλέον επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. August 27, 2025

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου έχει διακοπεί στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων «Shell» στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ηχησε το 112 για εκκένωση του Θορικού

Μήνυμα από την Πολιτική Προστασία έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής πριν τις 14:00 ώρα, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με νεότερο μήνυμα του 112, οι κάτοικοι της περιοχής Θορικού Λαυρίου καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή, με κατεύθυνση προς το Λαύριο.